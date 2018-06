Le conseil des maires de la HCN statue en séance régulière

Les Escoumins – Ce sont deux projets qui ont reçu l’aval du conseil des maires dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants. Présentés par la Municipalité de Sacré-Cœur et le Club FADOQ de St-Marc-de-Latour, les deux projets nécessitent une aide financière totale dépassant les 50 000 $.

La Municipalité de Sacré-Cœur recevra une somme de 44 830,31 $ dans le cadre du projet de réfection de la rampe de mise à l’eau au quai de l’Anse-de-Roche.

Le second projet accepté, soumis par le Club FADOQ de St-Marc-de-Latour, consiste à réaménager la cuisine du local du Club ainsi que le bureau. L’aide financière de la MRC à la hauteur de 4 554,45 $ sera accordée conditionnellement au refus du Programme Nouveaux horizons pour les aînés.

Chemin du lac à l’Écluse

D’autre part, les élus de la Haute-Côte-Nord ont accordé une aide financière de 30 000 $ afin de contribuer à la réfection du chemin du lac à l’Écluse, le seul chemin d’accès situé sur les TNO (entre Les Bergeronnes et Sacré-Cœur), qui permet notamment d’accéder aux pourvoiries des Grands Ducs et du Club du lac des Baies. Cette portion pourrait mettre en péril la sécurité des usagers. Les coûts totaux des travaux sont estimés à 45 530 $.

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel de la MRC, la Commission des Arts et de la Culture a accepté de verser 5 000 $ à la Corporation touristique des Bergeronnes pour son projet de visite autoguidée des Bergeronnes. Une somme de 2 268 $ a également été consentie à la Fabrique des Bergeronnes pour le projet Visite de l’église. La Municipalité de Tadoussac a obtenu 4 500 $ pour le projet Un visage vaut mille mots et dans le cadre du programme Promotion livre et lecture, la MRC a investi 4 000 $ pour le projet Animation de lecture dans les camps de jour de la Haute-Côte-Nord.

Politique de développement social

Le conseil des maires a adopté lors de la dernière séance ordinaire du 15 mai, sa toute première politique de développement social. Celle-ci fait suite aux consultations tenues dans le cadre de la démarche prospective stratégique de la MRC qui ont eu lieu en 2015-2016. Recueillant les commentaires et suggestions de plus d’une centaine de personnes, citoyens, élus, entrepreneurs et membres d’organisations communautaires, dans le cadre de cette démarche de même qu’à l’issue du Forum Action Santé pour tous en octobre 2017 et de la journée de travail sur la structure de la gouvernance, il a été convenu que ces rencontres jumelées à 10 ans de partenariat avec les regroupements locaux et partenaires, devaient conduire à la rédaction d’une politique de développement social.

Celle-ci aura pour but de guider la MRC, ses municipalités et ses partenaires, dans leur volonté d’aller plus loin, et avec plus de cohérence dans leurs actions respectives en matière de qualité de vie et de développement du potentiel humain et collectif.