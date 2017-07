Le Centre du Camion Côte-Nord investit 1 M$

Forestville – D’ici novembre prochain, le Centre du Camion Côte-Nord de Forestville doublera sa surface avec un agrandissement comparable à sa superficie actuelle, ce qui représente un investissement de 1 M$ pour les propriétaires Josée Beaulieu et Claude Guérin, en affaires dans ce domaine depuis 18 ans.

Les travaux d’agrandissement du Centre du Camion Côte-Nord sont amorcés depuis quelques semaines et se poursuivront jusqu’en novembre prochain. Passant de 7 200 pieds carrés à 14 400 pieds carrés, le Centre du Camion Côte-Nord préconise par cet investissement, l’amélioration de son offre de services. « Avec l’ajout des différentes franchises depuis 2007, nous avions de la difficulté à répondre à la demande en raison de l’espace restreint », explique Josée Beaulieu, présidente de l’entreprise.

Nouvelles franchises

Ainsi, le nouveau Centre du Camion Côte-Nord passera de 4 à 8 portes de garage (4 à l’arrière et 4 en façade), bénéficiera d’un département de pièces plus vaste et offrira le service de lavage de camions. Le programme d’entretien préventif (PEP) et le transport par fardier seront toujours disponibles.

De plus, trois nouvelles franchises s’ajoutent à l’enseigne déjà bien garnie de l’entreprise, qui devient également concessionnaire de camions , des moteurs et des transmissions . Depuis 2007, l’établissement détient les concessions des camions et des moteurs .

Bien que l’équipe du Centre du Camion Côte-Nord pourra répondre à un plus grand nombre de clients à la fois, le même service courtois sera préconisé du lundi au vendredi de 8 h à 21 h et le samedi de 8 h à midi alors qu’un ou deux mécaniciens ainsi qu’un commis aux pièces sont sur place pour répondre aux besoins de la clientèle. « Il ne faut pas oublier que nos clients sont pour la plupart également en affaires et leur équipement doit être en bon état et prêt le plus rapidement possible », ajoute Claude Guérin, directeur général du Centre du Camion Côte-Nord, qui prévoit passer de 14 à 18 employés au cours des prochains mois.

La relève

Cette décision d’aller de l’avant avec ce projet d’agrandissement majeur qu’ils mijotent depuis quelques temps déjà, les propriétaires, qui sont les seuls investisseurs dans l’aventure, l’ont prise pour offrir un meilleur service à leur clientèle, mais aussi dans le but d’assurer la pérennité de leur entreprise.

Motivés par l’arrivée de leur fille Cassandra au sein de l’équipe du Centre du Camion Côte-Nord, Josée Beaulieu et Claude Guérin préparent le terrain pour cette dernière, déterminée au terme de ses études en administration, à prendre la relève à moyen terme.