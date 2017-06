Le BMR des Escoumins change de propriétaire

Essipit – Kevin Ross et Marie-Eve Goulet ont procédé le 1er juin dernier à l’acquisition officielle de 50 % des actifs de la quincaillerie BMR des Escoumins dans un partenariat à parts égales avec le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit.

Employés de la quincaillerie depuis plusieurs années, le jeune couple d’entrepreneurs a participé à la croissance de l’entreprise dès 2012 au moment de l’agrandissement du commerce. Depuis, le chiffre d’affaires de l’entreprise a doublé, une division décoration s’est ajoutée à l’offre de services et l’inventaire a été augmenté.

Partenariat avec Essipit

C’est en août 2016 que Kevin Ross et Marie-Eve Goulet ont approché le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et son directeur du développement économique, Marc Genest, afin de discuter partenariat. « Le plan d’affaires de Kevin et Marie-Eve était cohérent avec le développement voulu pour la communauté d’Essipit. De plus, il s’agissait d’une opportunité pour le Conseil de supporter de jeunes entrepreneurs et de consolider une entreprise bien ancrée dans la région », a indiqué M. Genest. De leur côté, Kevin Ross et Marie-Eve Goulet, couple en affaires et dans la vie, souhaitait s’adjoindre un partenaire afin de ne pas être seuls dans l’aventure : « Les négociations avec Essipit se sont très bien déroulées. Marc Genest connaissait notre plan d’affaires. Nous avons obtenu rapidement l’assentiment du Conseil pour un partenariat à parts égales », a conclu Mme Goulet.