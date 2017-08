Le Benjamin Deschamps Quintet séduit encore

Les Escoumins – Le samedi 5 août dernier, l’Odyssée Artistique a présenté le deuxième Jazz sous la lune de l’année au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins. Cependant, les conditions météorologiques défavorables ont incité les musiciens à offrir leur prestation à l’intérieur.

On Jazz sous la lune est un évènement unique au Québec où le fleuve et ses baleines cèdent tranquillement la place à la pleine lune dans un magnifique décor et à un concert en plein air aux accents jazz. Le 5 août dernier, c’est le Benjamin Deschamps Quintet, révélation musicale en jazz 2017-2018 de Radio-Canada, qui a fait escale aux Escoumins pour une deuxième fois. Il a d’ailleurs profité de cette tribune pour présenter son tout nouvel album, intitulé Demi-Nuit. En plus de Benjamin Deschamps, saxophoniste et compositeur, le Benjamin Deschamps Quintet, fondé en 2013, est composé de Jean-Nicolas Trottier, au trombone, Charles Trudel, au piano, Sébastien Pellerin, à la contrebasse et Alain Bourgeois, à la batterie. Rappelons que les Jazz sous la lune 2017 ont débuté le 8 juillet dernier avec le Quatuor ODD et se termineront à la dernière pleine lune le 9 septembre prochain en compagnie du quintet Marie Marron.