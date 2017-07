L’Association de soccer des Escoumins se dote d’un terrain de soccer

Les Escoumins – L’Association de soccer des Escoumins aura son terrain de soccer règlementaire en 2018, un projet estimé à 155 000 $. Le projet réalisé en collaboration avec la Municipalité des Escoumins et le Conseil de la première nation des Innus Essipit a reçu une aide financière de 78 500 $ de la MRC via le Fonds de développement des territoires et son programme de soutien aux projets structurants.

Le reste du financement proviendra notamment des principaux partenaires du projet soit la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-St-Laurent et la pharmacie Brunet plus Myriam Tremblay.

« L’aménagement d’un nouveau terrain de soccer réglementaire est un grand pas pour le soccer régional. Par son dynamisme, l’Association saura en faire profiter toute la région. La Coupe Inter-Rives Brunet avec Trois-Pistoles, le tournoi annuel et les parties régionales amicales ne sont que quelques exemples des activités déjà en place. Le terrain sera également disponible pour d’autres activités sportives ou récréatives nécessitant une grande surface gazonnée », souligne fièrement Myriam Tremblay, présidente de l’Association de soccer des Escoumins et pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet.

« La grande superficie bénéficiera autant aux jeunes qu’aux adultes qui pourront dès l’an prochain jouer dans des conditions plus optimales. Le soccer a déjà prouvé qu’il est un sport mobilisateur dans notre communauté et je crois que nous n’avons rien vu encore », ajoute Mme Tremblay. D’autres organisations se sont greffées au projet, dont les Chevaliers de Colombs des Escoumins et le Club Lions Bergeronnes-Escoumins.

Cette année, ce sont 122 joueurs inscrits en provenance des Escoumins, Essipit, Les Bergeronnes, Tadoussac, Sacré-Cœur et Longue-Rive qui composent l’Association de soccer des Escoumins.

La superficie du terrain de soccer gazonné sera de 45 m X 90 m avec une superficie totale de 60 m X 100 m. Il sera situé du côté de la réserve Essipit, tout juste derrière le Centre de santé Essipit. Un projet municipal éventuel d’escalier reliant la promenade du moulin au terrain est à venir. L’éclairage du terrain et la construction d’un espace sanitaire se feront dans un second volet. Rappelons que chaque année, plus d’une vingtaine de bénévoles et de nombreuses familles participent à la saison de soccer.