L’Appui Côte-Nord finance 11 projets pour les proches aidants

Baie-Comeau – Onze organismes de la Côte-Nord se partagent une somme de 357 609 $ pour la réalisation de projets afin de soutenir le quotidien des proches aidants d’aînés.

C’est ce qu’a récemment confirmé l’Appui Côte-Nord, un organisme qui vise l’amélioration de la qualité de vie de ces gens qui s’investissent auprès de leurs proches âgés. Les investissements font suite à l’appel de projets lancé en octobre, le septième de l’histoire de l’Appui.

Les 11 projets couvrent les quatre catégories ciblées au Québec, soit le répit, le soutien psychologique, la formation et l’information. Parmi les promoteurs soutenus, il y a la Société Alzheimer Côte-Nord qui obtient près de 110 000 $ pour la réalisation de trois projets visant du répit, de la stimulation et de l’accompagnement dans la Manicouagan, du répit à Sept-Îles et du répit et de la stimulation en Basse-Côte-Nord.

Pour sa part, l’Association des aidants naturels de la Côte-Nord reçoit un coup de pouce pour la réalisation de deux projets totalisant près de 35 000 $, l’un pour du répit à Baie-Comeau et à Port-Cartier et l’autre pour l’organisation d’activités à Baie-Comeau, Sept-Îles, Port-Cartier et Forestville dans le cadre de la Semaine des proches aidants.

La FADOQ – Région Côte-Nord bénéficie aussi d’une enveloppe de 55 175 $ pour un projet traitant de résilience et réalisé à la grandeur de son territoire.

Les cinq autres projets aidés par l’Appui Côte-Nord se concrétiseront sur dans les MRC de la Haute-Côte-Nord, de la Minganie, du Golfe-du-Saint-Laurent, de Sept-Rivières, de Caniapiscau et de Manicouagan. Deux d’entre eux concernent plus spécifiquement une clientèle anglophone.