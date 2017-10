L’animateur au cœur tendre

Essipit – Sa voix, ses idées, ses opinions et ses coups de gueule ne sont pas étrangers aux auditeurs de CHME FM avec qui il entretient une relation professionnelle depuis près de 20 ans. Animateur, musicien et technicien en tout genre, Nico Gagnon gagne à être connu et entendu sous un autre angle plus personnel. Entretien avec un grand sensible, un artiste polyvalent et assumé.

1- Énumérez votre occupation et vos implications ainsi que les rôles que vous y jouez et depuis combien d’années:

Je suis à la radio CHME depuis 20 ans, officiellement à temps au printemps 2018. Je suis animateur, responsable musical, producteur publicitaire et de l’image sonore, technicien informatique et technique et le seul gars à temps plein.

2- Comment s’est passée votre jeunesse?

J’ai eu une enfance heureuse, stable et bien remplie avec beaucoup d’expériences dûes à de nombreux déménagements.

3- Êtes-vous natif des Escoumins?

Je suis natif du Saguenay, précisément de Chicoutimi.

4- Quel a été votre parcours académique?

J’ai étudié la musique pendant 4 ans, 3 années au Collège d’Alma et une à l’Université de Montréal. Ensuite j’ai étudié les communications au CRTQ, le collège de radio et télévision à Québec.

5- Que faites-vous dans votre quotidien au boulot?

Je fais des écoutes musicales pour renouveler notre banque de chansons. Je prépare un palmarès qui est envoyé à l’Adisq. En cas de demande publicitaire, je réalise des publicités. Je prépare et anime une émission de 3 heures présentée à 13h du lundi au vendredi.

6- Vous avez la réputation de ne pas avoir la langue de bois. Trouvez-vous qu’il est de plus en plus difficile aujourd’hui d’avoir l’heure juste de la part de son interlocuteur?

J’ai longtemps essayé de dénoncer, de chercher la vérité… maintenant ce qui m’intéresse, ce sont les rencontres inspirantes et dévoiler la nouveauté.

7- Vous êtes le seul élément masculin de l’équipe de CHME, vous y êtes comme un poisson dans l’eau ou bien cela demande un certain effort?

La question qui tue! C’est comme dans un couple, des fois elles ont raisons mais c’est rare. Lolll

8- Vous préférez animer le matin ou en après-midi et pourquoi?

L’après-midi, pas besoin de se lever tôt.

9- Vous êtes animateur à CHME depuis plusieurs années. Est-ce que votre rapport avec les auditeurs a évolué? Sont-ils plus collaborateurs, plus exigeants?

J’ai l’impression qu’on attend une rigueur et une qualité de mon travail comme ils entendent chez les gros concurrents qui nous entourent. Cependant, les auditeurs nous connaissent bien depuis longtemps et nous aident aussi dans notre quête d’informations régionales.

10- De quoi êtes-vous le plus fier?

De mon fils longtemps désiré. Mais au travail, c’est d’avoir réussi à rester dans ma région. Il y a tellement de mouvement dans ce métier.

11- Vous avez une baguette magique qui vous donne tous les pouvoirs, quelle est la première chose que vous faites?

La réponse plate, mais de l’argent suffisamment pour retourner en Corée du Sud faire visiter le pays d’origine de mon garçon. Et terminer mon BAC en musique 😉

12- Quels sont vos qualités et vos défauts?

Débrouillard, ordonné, consciencieux, exigeant, créatif, disponible. Colérique, critique, insécure, terre-à-terre, c’est assez!