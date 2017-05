Lancement forestvillois pour les élèves de la poly des Rivières

Forestville – Le roman collectif des élèves de cinquième secondaire de la classe de Robert Bouchard, enseignant à la poly des Rivières, a eu droit à non pas un mais bien deux lancements officiels. Le premier, le samedi 6 mai dans le cadre du Festi-Livre Desjardins et le second mercredi dernier, à la bibliothèque Roger Dumont de la polyvalente des Rivières.

En présence de la directrice des services éducatifs de la Commission scolaire de l’Estuaire, Manon Couturier, de la directrice de la polyvalente des Rivières Danielle Caron, de la mairesse de Forestville, d’invités, parents et amis des jeunes auteurs, le roman collectif Le fantôme de l’auditorium a été lancé officiellement une seconde fois.

Édité à 135 exemplaires, le roman pourrait être réimprimé puisque des démarches sont prévues auprès d’un commerce local afin d’en faire la vente au grand public.

L’enseignant et initiateur du projet, Robert Bouchard, était très fier du résultat et surtout du travail accompli par ses protégés, qui se sont investis dans le processus créatif particulier à l’ouvrage en question. La directrice de la polyvalente des Rivières, Danielle Caron, a souligné que ce projet démontre bien l’importance que revêt la culture au sein de son établissement.