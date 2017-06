L’aéroport de Forestville est de plus en plus achalandé

Forestville – Dès les prochaines semaines, et pour la durée de la saison estivale, la population constatera plusieurs décollages et atterrissages à partir de l’aéroport municipal de Forestville. Rare infrastructure du genre située en plein cœur de la ville, l’aéroport accueillera quelques entreprises nécessitant du transport aérien dans la région.

La Société de protection des forêts contre les insectes et la maladie (SOPFIM) procédera à des pulvérisations aériennes en forêt afin de contrer la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur le territoire. Tout comme les dernières années et basée à Forestville, la SOPFIM sera en opération durant le mois de juin. En fonction des conditions météo, les opérations devraient se terminer au début de juillet.

L’entreprise Hélicoptères Panorama y basera également trois hélicoptères de juin à septembre afin d’acheminer le matériel nécessaire en forêt à l’entreprise Électro Saguenay. Cette dernière apportera des ajustements aux lignes de transmission d’Hydro-Québec sur le territoire. Par la même occasion, ce sont 40 travailleurs attitrés aux travaux qui séjourneront dans la municipalité durant cette période. D’autres entreprises seront aussi basées temporairement à l’aéroport, dont Innukoptères.

Ainsi, à titre comparatif pour le mois de juin 2016, les ventes de carburant étaient de 37 450 litres et les prévisions pour 2017 se chiffrent à 105 000 litres, soit une hausse de plus de 250 %.

Selon la Ville de Forestville, cette hausse marquée de fréquentation confirme que l’aéroport de Forestville est un atout indéniable pour le développement économique de la municipalité. « Nous savons que d’avoir un aéroport localisé à deux pas des services représente un avantage certain et attractif. Ici, ceux et celles qui veulent utiliser l’infrastructure peuvent aisément retrouver à deux pas de leur lieu d’atterrissage les services essentiels, tels que l’hébergement et la restauration. Les services d’avitaillement et le centre d’affaires disponible à l’aéroport représentent aussi un grand atout dans nos démarches de développement », a mentionné la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.