L’achat local, c’est dans le sac – Une campagne d’envergure pour mousser l’économie de la Haute-Côte-Nord

Forestville – La campagne L’achat local, c’est dans le sac est de retour pour une troisième édition et englobe maintenant des commerçants de toute la Haute-Côte-Nord et remettra en tout une somme de 20 000 $. Un coup de maître pour les organisateurs qui ont réussi à recruter 70 entreprises participantes. Le lancement s’est tenu le mercredi 1er novembre dernier à Forestville.

Organisée par la Société de développement de Sacré-Cœur, la SADC de la HCN ainsi que la MRC de la HCN, la campagne s’étend donc de Tadoussac à Forestville, du jamais vu. « C’est une belle participation des gens de Forestville et des environs. On ne peut que souligner cette participation et en être fière,

mentionne Micheline Anctil, mairesse de Forestville. Les gens sont de plus en plus conscients de l’achat local et nous avons une offre exceptionnelle pour une petite place comme ici », ajoute-t-elle.

Investir chez nous

Cette campagne importante a pour objectif de sensibiliser les citoyens à l’importance d’investir chez nous. Chaque dollar investi retourne à son tour dans l’économie locale ce qui crée un développement et une richesse collective. Ce qu’on souhaite ici, de par cette campagne, c’est poser un geste concret afin de sensibiliser et éduquer la population à l’importance d’acheter de nos entreprises locales, de supporter nos entreprises créatrices d’emplois, créer de la richesse dans nos milieux et participer activement au maintien de nos services existants. « On réussit ici à favoriser les retombées économiques dans notre région », déclare Julie Tremblay, agente de développement à la SADC de la Haute-Côte-Nord. « Nous sommes en plus très fiers cette année d’inclure la Haute-Côte-Nord en entier et d’en faire un réel projet régional », ajoute Marjorie Deschênes de la Société de développement.

À temps pour les emplettes de Noël

La campagne L’achat local, c’est dans le sac se déroulera du 3 novembre au 17 décembre inclusivement, période propice aux achats des fêtes. La campagne s’adresse à tous les citoyens âgés de 18 ans et plus. Des boîtes de tirage aux couleurs de la campagne seront placées chez les entreprises participantes. Un montant minimum d’achat sera fixé par celles-ci. Par exemple, si le commerçant fixe le montant à 30 $, lorsque le temps sera venu de régler la facture, le caissier remettra un coupon de participation pour chaque tranche de 30 $. Les tirages se feront comme dans les années précédentes. Un tirage par semaine, soit le vendredi midi en direct simultanément à la radio CHME et sur le Facebook de TVR7 en vidéo. Les finalistes hebdomadaires seront également vus dans l’édition suivant le tirage du Journal Haute-Côte-Nord.

En nouveauté cette année, puisque la Haute-Côte-Nord est impliquée d’est en ouest, il y aura chaque semaine, et ce pendant 6 semaines, un finaliste par secteur qui sera tiré au hasard parmi les billets récoltés. Donc à la fin, les douze personnes sélectionnées (6 du secteur est et 6 du secteur ouest) deviendront éligibles pour le grand prix de 7 500 $ tiré dans chaque secteur de la Haute-Côte-Nord. Chaque finaliste recevra un prix de 500 $. Les gagnants auront une année pour dépenser leur prix parmi les entreprises participantes.