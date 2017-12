La web télé Force 4 en tournage à l’école St-Luc

Forestville – L’école St-Luc de Forestville, reconnue comme une école active et dynamique participant au Grand défi Pierre Lavoie, a été sélectionnée pour faire partie du programme Force 4, une web télé qui diffuse quotidiennement du contenu ludique visant à faire bouger les jeunes au moins 60 minutes par jour.

Tel que mentionné par Patricia Lavoie, agente aux communications à la Commission scolaire de l’Estuaire, Force 4 s’inscrit dans le cadre de la mesure budgétaire À l’école on bouge au cube du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et vise à offrir aux écoles de l’équipement, des outils et des idées pour inciter les élèves du primaire à être physiquement actifs au moins une heure par jour. Au cours des prochaines semaines, 25 écoles des 17 régions administratives du Québec seront ainsi visitées pour tourner 100 épisodes agrémentés de capsules vidéos disponibles sur la plateforme web Force4.tv ainsi que sur Youtube. Accessible en tout temps, le contenu est disponible pour l’ensemble du réseau scolaire et se veut une solution clé en main pour aider les enseignants à faire bouger les élèves tout en les divertissant.

Deux jours de tournage à Forestville

Les 27 et 28 novembre dernier, l’équipe de Force 4 a fait escale à Forestville pour le tournage de quatre épisodes de 15 minutes. Au total, cinq capsules, huit transitions, quatre introductions et quatre conclusions ont ainsi été tournées par la dynamique équipe de Force 4, notamment composée du réalisateur Xavier Havitov et de l’animatrice Diandra Grandchamps, connue pour son travail d’animatrice à Musique Plus. Au total, Force 4 compte quatre animateurs différents.

Mettant l’accent sur les saines habitudes de vie, le matériel tourné à Forestville prendra des formes variées alliant notamment la danse, la coordination, la grammaire active et le rap actif. Il sera diffusé pour la première fois dans la semaine du 18 décembre prochain et demeurera accessible en ligne par la suite.

« Ce sont quatre écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire qui bénéficient cette année de la nouvelle mesure À l’école on bouge au cube, mais l’école St-Luc est la seule de la Côte-Nord qui a reçu la visite de l’équipe de Force 4 dont la diffusion du matériel tourné aux quatre coins de la province se poursuivra jusqu’en mai prochain », conclut Mme Lavoie dans le communiqué émis à cet effet.