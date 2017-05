La troupe de Danseurs et Les DoMI Moizelles et Ses mes Si en spectacle

Tadoussac – Le 13 mai dernier les jeunes protégés de Marie-Joëlle Hadd et Sorraya Brisson ont présenté leur spectacle chants et danses à la salle Bord-de-l’Eau de Tadoussac. Ce rendez-vous musical et artistique a été rendu possible grâce à la générosité des deux professseures appuyées par des bénévoles et des organismes de la communauté.

Dirigés par Mesdames Brisson et Hadd, les 40 jeunes suivaient assidûment des leçons de chants et de danse depuis l’automne dernier. « Nous avons monté le spectacle de Noël et maintenant celui-ci pour souligner la fin des cours », précise Sorraya Brisson, qui partage généreusement sa passion de la musique avec les jeunes. « Ensemble, on chante, on joue de la musique, on fait de l’interprétation » ajoute cette musicienne qui fait partie de la vie culturelle de Tadoussac depuis toujours.

Alliance naturelle, les protégés de Sorraya Brisson se sont jumelés à ceux de Marie-Joëlle Hadd, professeure de danse émérite diplômée de l’UQAM qui ont présenté des prestations de hip hop, de danse contemporaine ainsi que des prestations de chants folklorique, rock, classique, années 70 et populaires.

Âgés de 4 à 17 ans et résidents de Tadoussac et Sacré-Cœur, les jeunes ont été appuyés par leurs parents et des bénévoles dans la préparation de leur spectacle dont les profits serviront à défrayer les coûts d’une sortie culturelle. Remerciements à la Municipalité de Tadoussac et à la Fabrique Ste-Croix de Tadoussac ainsi qu’à Pierre Rodrigue, Carl Hurtubise, Solène, Catherine Marck, Éric Cyr et le Festival de la Chanson.