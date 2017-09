La série 2017 couronne ses équipes championnes

(S.K.) – Entre le 31 juillet et le 23 août dernier, les séries de la Ligue de balle Haute-Côte-Nord ont permis de clore cette 3e saison de balle en Haute-Côte-Nord dont l’engouement semble se confirmer.

Après plusieurs années d’inactivités, c’est grâce à quelques bénévoles que ce sport est relancé de plus belle alors qu’en saison régulière on comptait 7 équipes féminines et 5 équipes masculines en provenance d’Essipit à Pessamit, qui se sont affrontées à près de 90 reprises au terrain de balle du Parc Charles-Lapointe de Forestville.

Au nom du conseil d’administration, Kim Bouchard a remercié tous les joueurs, les bénévoles, les arbitres, les marqueurs ainsi que tous les supporteurs pour leur présence, leur participation et leur support tout au long de l’été.

Voici en images, les équipes championnes et finalistes de cette série.