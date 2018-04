Semaine des choix – La santé, l’éducation et la foresterie au menu

Forestville – Ce sont environ 160 élèves des polyvalentes des Berges et des Rivières qui ont pris part à une formule améliorée de la Semaine des choix le 10 avril dernier. Invités à choisir deux présentations parmi les trois en lice, les jeunes ont pu en apprendre davantage sur les possibilités de carrières qui s’offrent à eux dans le domaine de la santé, l’éducation et la foresterie.

« Selon la formule retenue, l’activité débutait par une présentation en groupe par Emploi-Québec afin de parler des perspectives d’avenir plus générales dans notre région, précise l’agente aux communications de la Commission scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie. Lors de chacune de ces présentations, une personne ressource présentait d’abord les besoins en main-d’œuvre pour son secteur et ensuite quelques employés échangeaient avec les jeunes au sujet de leur métier ou de leur profession ».

La Semaine des choix s’intègre dans une démarche exploratoire pour les jeunes au secondaire. Il s’agit d’une activité de découverte, d’expérimentation, de questionnement et non de recrutement. Elle permet entre autres d’échanger sur le partage des expériences de travail, la passion du métier et le parcours.

Conseillère en orientation à la Commission scolaire de l’Estuaire, Nancy Bouchard livre un bilan très prometteur de l’événement 2018. « La formule a été appréciée des partenaires et des jeunes, la qualité du son était de beaucoup supérieure et le matériel informatique beaucoup plus accessible. Nous reproduirons cette formule qui a permis d’en apprendre davantage sur les besoins de main d’œuvre à venir dans ces domaines présents en Haute-Côte-Nord, et d’en connaître plus sur différentes professions existantes ».