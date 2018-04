La restauration de la Petite Chapelle de Tadoussac portée au petit écran

Tadoussac – La MRC de la Haute-Côte-Nord octroie un montant d’environ 13 000 $ à la Télévision régionale Haute-Côte-Nord pour la réalisation projet d’émission sur la restauration de la Petite Chapelle de Tadoussac. Ce montant provient de l’enveloppe de l’entente de développement culturel.

Ce projet se veut d’abord une mise en valeur du patrimoine de la région. « Avec ce projet, on veut informer les citoyens sur ce qu’est la restauration d’un bâtiment historique, comme la Petite Chapelle qui est unique au Canada », explique Audrey Fontaine, agente de développement culturel à la MRC de la Haute-Côte-Nord.

En effet, le premier objectif de ce projet d’émission est de démontrer l’ampleur des travaux de restauration lorsqu’on parle de patrimoine.

Dans le cas de la Petite Chapelle de Tadoussac, les travaux ont comporté des imprévus dès le début, ce qui a forcé l’ouverture des planchers afin d’accéder aux fondations.

D’ailleurs, des travaux archéologiques y ont été effectués. C’est une situation unique qui ne se reproduira probablement pas avant très longtemps. « Avec ces imprévus dans les fondations, c’était une chance unique de capter des images qu’on ne pourra peut-être plus jamais avoir », ajoute Audrey Fontaine.

L’émission de TVR7 mettra au grand jour les images et les histoires des archéologues concernant les fondations de la chapelle. Elle nous présentera également l’avant et l’après des travaux de restauration de la chapelle afin d’y démontrer son ampleur et sa complexité.

Le but est de garder et mettre en valeur ce côté de l’histoire. Le côté historique étant important à propos de la Petite Chapelle de Tadoussac n’est pourtant pas primordial.

Un projet de longue haleine

Plus d’une dizaine d’heures ont déjà été consacrées pour débuter ce projet d’émission par la télévision et des entrevues sont réalisées avec l’entrepreneur, les architectes et d’autres acteurs importants des travaux de la Petite Chapelle de Tadoussac.

Cependant, d’autres entrevues devront être faites encore afin d’avoir le plus d’information possible sur chaque étape de la restauration. De plus, ce sont encore plus d’une dizaine d’heures qui devront être capturées afin de bien documenter le tout.

Finalement, ce sont plus de 5 000 photos qui sont entre les mains de la MRC provenant des architectes, l’architecte et l’entrepreneur.

Le tout doit être classé et mis dans une ligne directrice afin de constituer cette émission documentaire qui sera réalisée par TVR7. La MRC espère voir ce projet se finaliser en 2018.