La région de Charlevoix relève le défi du G7

La région de Charlevoix a relevé avec brio le défi d’accueillir le Sommet du G7 sur ses terres les 7, 8 et 9 juin derniers. En effet, l’événement s’est déroulé sans anicroche sur le plan organisationnel. De plus, les imposantes mesures de sécurité ont rempli leur mandat.

« Je voulais que les dirigeants et leur équipe fassent l’expérience de l’accueil légendaire des gens de la région [de Charlevoix] et c’est exactement ce dont j’ai été témoin au cours des derniers jours », a souligné le premier ministre Justin Trudeau lors de la conférence de presse finale.

L’élu a profité de l’occasion pour remercier tous les membres de la communauté, tous les intervenants locaux et toute l’équipe du Fairmont Le Manoir Richelieu qui ont assuré le bon déroulement de cette réunion d’envergure internationale. Cette dernière a aussi été l’opportunité pour plusieurs artisans locaux, artistes ou chefs, de faire valoir leur savoir-faire. Les premiers répondants locaux, tels que les pompiers, les ambulanciers et les policiers, ont joué un rôle de premier plan dans le déploiement de mesures de protection de la population.

Tel qu’attendu, les mesures de sécurité ont été très présentes dans la région au cours des dernières semaines. Interrogé à savoir si celles-ci étaient toutes nécessaires, Justin Trudeau a rétorqué : « Si on nous reproche d’avoir fait un peu plus que ce dont nous avons besoin, c’est le moindre des malheurs. Si nous n’en avions pas fait assez, nous aurions une discussion très différente aujourd’hui. Il faut être le plus prudent possible, car les dommages que pourraient subir une personne ne valent pas sauver un peu d’argent ».

Le premier ministre annonce par le fait même qu’un bilan sera fait dans les prochains mois, afin d’apprendre de l’expérience en prévision des prochains événements du genre.

PAR JEAN-SÉBASTIEN TREMBLAY