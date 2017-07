La Randonnée Jimmy Pelletier connait un succès grandiose

Baie-Comeau – La 3e édition de la Randonnée Jimmy Pelletier a, une fois de plus, connu une conclusion triomphale à Baie-Comeau, le 30 juin, à l’Hôtel-Motel la Caravelle.

Le Baie-Comois de 40 ans et son groupe de 69 cyclistes ont de nouveau livré la marchandise en 2017 avec cette balade de 550 kilomètres en cinq jours reliant Québec et sa ville d’origine.

Partis le 26 juin, les aventuriers ont franchi les cinq étapes officielles avec brio avant d’atteindre le point culminant, le 30 juin, avec une arrivée acclamée par plusieurs dizaines de parents et amis.

Reconnue à travers tout le Québec, la Randonnée Jimmy Pelletier continue de faire son bout de chemin et d’amasser des fonds importants pour des causes humaines, qui tiennent à cœur.

La récolte officielle de cette 3e reprise a permis de recueillir un montant global de 130 000 $ (30 000 $ de plus que l’an dernier) réparti principalement pour deux causes, les organismes Adaptavie et le Patro Roc-Amadour de Québec, qui recevront chacun une somme de 57 500 $.

Opérant un budget de près de 200 000 $, les responsables accorderont également des dons de 6 500 $ à l’Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord ainsi qu’à l’école primaire Mgr Bélanger en plus d’injecter un montant de 2 000 $ dans la région de Charlevoix.

Une grande famille

Instigateur de cet événement grandiose, Jimmy Pelletier continue de surprendre et de livrer la marchandise, année après année. L’ex-athlète paralympique n’a pas dérogé de son plan lors de cette troisième édition.

« Cela a été une autre grande expérience de famille. La commande était de taille, mais le climat qui régnait au sein du groupe était vraiment spécial. À chaque fois, c’est quelque chose de gros et cela s’est répété cette année », a commenté le héros, quelques minutes après l’arrivée officielle.

L’itinéraire initial prévoyait une conclusion autour de 14 h, mais il a fallu patienter 30 minutes de plus avant de voir le peloton. « Il y a des gens qui ne viennent pas souvent par ici. Il a bien fallu leur faire découvrir le paysage de Baie-Comeau », a ajouté Jimmy à la blague.

Jour 2

Comblé par cette autre mission complétée, le dynamique personnage a toutefois reconnu que la deuxième journée au programme a été la plus difficile entre le trajet reliant Ste-Anne-de-Beaupré et la région de Charlevoix.

« Le secteur des Éboulements a vraiment été pénible. Je n’ai jamais souffert autant de toute ma vie, mais j’ai réussi toutes les montées, une par une, et j’en suis très fier », a-t-il ajouté avec beaucoup d’émotions.

Le meneur du groupe a d’ailleurs reconnu que ce passage ardu a été le moment catalyseur pour regrouper les troupes. « Les cyclistes se sont tenus et se sont entraidés durant ces dures ascensions et c’est là que les liens se sont serrés pour rendre le reste de la randonnée encore plus agréable. »