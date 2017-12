Emplois d’été Canada – La période de dépôt est amorcée

Forestville – La période de dépôt pour une demande de subvention dans le cadre du programme Emplois d’été Canada est en vigueur depuis le 19 décembre et ce jusqu’au 2 février 2018. Les organismes et employeurs pourront embaucher des étudiants à compter du mois d’avril 2018. C’est les informations dévoilées par la députée de Manicouagan, Marilène Gill.

Rappelons que ce programme accorde du financement à des organismes sans but lucratif, à des employeurs du secteur public ainsi qu’à des petites entreprises du secteur privé comptant 50 employés ou moins afin qu’ils créent des possibilités d’emplois d’été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et qui prévoient retourner aux études lors de la prochaine année scolaire.

« Pour plus d’informations, les organismes et employeurs sont invités à contacter notre équipe et à nous faire parvenir une copie de leurs projets lorsqu’ils seront déposés », ajoute Mme Gill, qui invite les personnes et organismes concernés à s’abonner à sa page Facebook où les informations pertinentes y seront publiées ainsi que les rappels d’échéanciers ainsi que le lien de Service Canada sur le programme.