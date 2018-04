Exposition de photographies à la salle Armand-Topping – La Nature dans l’œil de PO Simoneau

Forestville – Le jeune artiste de Forestville PO Simoneau partage sa passion de la photographie dans le cadre d’une exposition intitulée Nature et qui est à l’affiche pendant tout le mois d’avril à la salle Armand-Topping du Complexe Guy-Ouellet de Forestville. Lui-même atteint du trouble du spectre de l’autisme, PO (Pierre-Olivier) avait à cœur que sa toute première exposition lui permette du même coup, de souligner le mois de l’autisme à sa façon.

Mettant en lumière ses nombreuses sorties aux quatre coins de la ville de Forestville, l’exposition de PO Simoneau est une explosion de sensibilité et de talent qui mérite l’admiration. De la trentaine d’œuvres sélectionnées, le trio composé de l’artiste, d’Isabelle Tremblay agente de projets jeunesse au CJE HCN et Véronique Lévesque responsable des loisirs à la Ville de Forestville, a dû faire des choix parfois déchirants parmi plus de 5 000 clichés. Très hésitant au départ face à ce gigantesque défi pour lui, PO s’est laissé convaincre par Isabelle et Véronique pendant tout le processus qui a précédé l’exposition, soit environ 8 mois de travail et de rencontres. « J’ai enseigné à la polyvalente des Rivières pendant 25 ans. Les jeunes je les connais et j’ai toujours entretenu d’excellents liens avec eux. Je serai toujours une enseignante dans l’âme et ce travail c’est ma façon d’aider les jeunes à accepter leur créativité, assumer leur passion et leur différence », explique Isabelle Tremblay du CJE HCN.

Pour l’équipe du CJE CHN, le volet développement de projets du Créneau carrefour jeunesse est quand même assez récent. Cette première représente une très belle réussite et surtout prouve le bien-fondé de l’exercice. « Je suis très fière du résultat final et aussi de ce que tout ceci a permis à PO d’assimiler en confiance et en acquis », commente la directrice générale du CJE HCN, Hélène Simard.

Cette exposition est réalisée dans le cadre du volet développement de projets du Créneau carrefour jeunesse, qui favorise le lien social intergénérationnel ainsi que la mise en relation des jeunes et des citoyens. Dans cette optique, PO a pensé qu’il serait opportun de rendre visite aux personnes âgées de Forestville et de leur faire voir des attraits de leur ville qu’ils n’ont pas vu depuis un bon moment, par le biais d’une exposition virtuelle. « Il y a plein de belles choses qui peuvent survenir à la suite de tout ça. Est-ce qu’on fera un encan avec les photos pour remettre à une œuvre ou une cause? On va examiner ça. Nous envisageons également de mettre PO en contact avec d’autres photographes et artistes. Une exposition multi-art est dans l’air avec la poly des Rivières. Les jeunes ont tellement de talent », ajoute Mme Tremblay.