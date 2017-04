La MRC autorise deux projets dans le milieu

Les Escoumins – Dans le cadre de sa Politique de soutien aux projets structurants, le conseil des maires de la Haute-Côte-Nord accorde une aide financière totale de près de 70 000 $ à deux projets dont les promoteurs sont l’école Marie-Immaculée des Escoumins et la ville de Forestville.

Pour son projet Une cour d’école athlétique , l’école Marie-Immaculée des Escoumins a obtenu 52 104,44 $ du conseil des maires. Rappelons qu’à la suite de la concrétisation l’automne dernier, de la première phase du projet, le volet deux permettra notamment l’installation d’une aire de lancer ainsi que l’acquisition de buts de soccer et des accessoires requis. Outre la contribution de la MRC, mentionnons l’impressionnante somme de plus de 46 000 $ amassée par l’équipe Trésorerie Desjardins de Montréal dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, le don de 5 000 $ consenti par le Club Lions Escoumins-Bergeronnes, l’engagement de 5 000 $ du Conseil de la Première nation des Innus d’Essipit, celui de 1 000 $ de la Municipalité des Escoumins et la somme de 500 $ accordée par les Chevaliers de Colomb.

Réfection piscine municipale

Pour son projet de réfection de la piscine municipale, la Ville de Forestville a obtenu une aide financière de 16 367,47$ via la Politique de soutien aux projets structurants du Fonds de développement des territoires géré par la MRC.

Ce projet dont le coût total est estimé à 82 000 $, permettra une mise à niveau complète de cette infrastructure municipale.