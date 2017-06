La Microbrasserie de Tadoussac a pignon sur rue

Tadoussac – La Microbrasserie de Tadoussac est maintenant ouverte dans sa nouvelle installation, sur la rue Bord de l’eau, le long de la promenade. La boutique et la salle de brasse sont entièrement fonctionnelles et prêtes à accueillir les amateurs de bières ainsi que les milliers de touristes et visiteurs qui afflueront à Tadoussac cet été.

Il reste encore quelques travaux et de la décoration à terminer avant que les gens puissent venir s’asseoir et déguster une panoplie de sortes de bières brassées sur place. Cependant, l’équipe a commencé sa production il y a quelques semaines, puisque la salle de brasse a entièrement été rénovée. D’ailleurs, les deux bières produites en grande quantité par la Microbrasserie de Tadoussac, soit la Tadoussac Pale (Wh)Ale et la Traverse IPA, sont disponibles sur les tablettes de quelques marchands dans le secteur Tadoussac-Les Escoumins. Il est également possible d’en acheter directement à la Microbrasserie. Notons que ces deux bières seront les seules qui seront vendues en bouteilles ou en cannettes. Sauf que la microbrasserie est équipée d’une belle ligne de fût qui en contient dix-huit, ce qui signifie beaucoup de possibilités pour la dégustation qui pourra débuter d’ici trois semaines dans le salon de dégustation.

À propos de la Microbrasserie

L’idée de départ remonte il y a trois ans. Un paquet d’idées se sont enchaînées dans ce projet avant que l’équipe soit installée où elle se trouve actuellement. Rappelons qu’à l’été 2016, la Microbrasserie avait lancé sa première création, la Tadoussac Pale (Wh)Ale, qui était vendue au Café Bohème de Tadoussac. Aujourd’hui, sur place, c’est plus d’une dizaine de bières qui pourront être dégustées à la microbrasserie, dans un magnifique décor. Les brasseurs sont en action afin de tester la qualité de chaque sorte de bière.