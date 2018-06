Championnat régional scolaire d’athlétisme – La Haute-Côte-Nord récolte trois bannières et un trophée

Sept-Îles – Les 26 et 27 mai dernier avait lieu le Championnat régional scolaire d’athlétisme sur la piste de la Polyvalente des Baies à Baie-Comeau en collaboration avec Loisirs et Sports Côte-Nord. Plus de 598 athlètes provenant des écoles de Tadoussac à Blanc-Sablon en passant par Fermont étaient présents à la compétition. C’est une augmentation de 84 étudiants-athlètes comparativement à la finale de 2017.

Dans les catégories moustique féminin et moustique masculin c’est l’école Marie-Immaculée des Escoumins qui a reçu les deux bannières. Le benjamin a été dominé entièrement par l’école Mgr-Scheffer de Blanc-Sablon alors que la polyvalente des Rivières de Forestville a décroché la bannière du cadet féminin, laissant celle du masculin à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau qui s’est également approprié la bannière du juvénile féminin. L’école Mgr-Scheffer est rentrée au bercail avec les honneurs dans le juvénile masculin.

Le Trophée « Yvette Cyr » a été remis à l’école Marie-Immaculée des Escoumins tandis que c’est la polyvalente des Baies qui a reçu le même honneur au niveau secondaire.