La Haute-Côte-Nord décroche trois bannières

Forestville – Une participation record à Forestville pour le rendez-vous régional de cross-country alors qu’au-delà de 700 personnes ont pris part le 14 octobre, au Championnat régional scolaire mettant en vedette les étudiants-athlètes des catégories maringouin, moustique, benjamin, cadet et juvénile. La compétition servait de sélection pour le Championnat provincial tenu les 20 et 21 octobre derniers.

La polyvalente des Rivières de Forestville s’est démarquée en récoltant les bannières du benjamin masculin et du juvénile masculin. L’école St-Luc a fait de même dans le moustique féminin.

Championnat provincial

Ce sont douze jeunes de la Haute-Côte-Nord qui ont été sélectionnés pour prendre part au Championnat provincial tenu la fin de semaine dernière à Chicoutimi (résultats non disponibles au moment d’aller sous presse).

Il s’agit d’Anaïs Gauthier, Érika Girard et Henri Bouchard de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, Alice Martin de l’école St-Joseph de Tadoussac, Lydia Bouchard, Josianne Morin et Philippe Tremblay de la polyvalente des Berges des Bergeronnes, Éloi Larouche de l’école Marie-Immaculée des Escoumins, William Hovington, Samuel Marquis, Samuel Martel et Olivier Mercier de la polyvalente des Rivières de Forestville.

Parmi eux, Anaïs Gauthier a récolté une médaille d’argent dans le moustique féminin, précédée d’Alice Martin qui a mérité l’écu d’or. Éloi Larouche a obtenu l’argent dans le moustique masculin tandis que dans le benjamin masculin, William Hovington a remporté la médaille de bronze. Et finalement, du côté du cadet féminin, Josianne Morin est revenue avec une médaille d’or.

Les autres médaillés de la Haute-Côte-Nord sont Adam Vollant de l’école Marie-Immaculée qui a obtenu l’argent dans le maringouin masculin et Jean-Michel Hovington qui dans cette même catégorie, s’est vu décerner la médaille de bronze.