La Grande Marée Danse pour la diversité culturelle

Tadoussac – L’événement La Grande Marée Danse, qui s’est tenu à Tadoussac entre le 23 et le 26 novembre dernier, a été un succès sur toute la ligne. Une soixantaine de participants ont pris part aux ateliers de danse dispensés pendant tout le week-end tandis qu’une centaine de citoyens ont simplement apprécié le spectacle.

La Grande Marée Danse, c’est principalement un condensé de divers ateliers étalés sur trois jours. Cinq ateliers étaient proposés, soit la gigue américaine et percussion corporelle, la musique corporelle, la voix et percussion corporelle, les danses traditionnelles autochtones ainsi que la gigue québécoise et percussion corporelle. De plus, ces cours donnés par les instructeurs Keith Terry, Evie Ladin, Karine Pion, JP Loignon, Gary Mcfarland et Yaëlle Azoulay, se sont déroulés dans plusieurs endroits du village, tels que le grenier de l’Auberge, l’Hôtel Tadoussac, le restaurant La Bolée, le local des loisirs de Tadoussac et finalement à l’école Saint-Joseph. Des ateliers visaient autant les plus avancés que les débutants.

Autres activités

Au courant de la fin de semaine, plusieurs autres activités ont été organisées et ouvertes au grand public. Premièrement, Keith Terry a offert l’atelier La musique corporelle pour tous et Sylvie Mercier, une conférence sur le thème Créer en s’inspirant des traditions d’ici et d’ailleurs au cours de laquelle elle a relaté le travail de création de sa compagnie Bourask. Une veillée de danse traditionnelle s’est également déroulée à l’Auberge de jeunesse en compagnie de Yaëlle Azoulay et Evie Ladin et des musiciens live, tandis qu’un spectacle a suivi un apéro danse le samedi soir à la salle bord de l’eau avec Crosspulse, Bourask, Yaëlle Azoulay, Robin Boulianne, Gary Mcfarland, A Tempo et Jonathan Boies. Finalement, la population a également participé à un micro ouvert à l’Auberge de jeunesse.