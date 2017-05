La culture à notre portée

Les Bergeronnes – Le Festi-Livre Desjardins est de retour en Haute-Côte-Nord pour 2017 sur le thème : Des trésors à découvrir. Toute la population est invitée du 4 au 7 mai à cet événement littéraire d’envergure unique et prestigieux.

La présidente d’honneur de cette 17e édition est Amélie Dubois, une auteure originaire de Danville, en Estrie. Elle est la plume derrière les deux séries « Chick Lit » et « Ce qui se passe à » ainsi que le roman « La fois où… j’ai suivi les flèches jaunes », « Le Gazon… toujours plus vert chez le voisin? » et « Oui, je le veux… et vite ». Amélie Dubois viendra donc rencontrer les gens de la Haute-Côte-Nord, visitera les écoles du territoire, et partagera sa passion de concert avec les huit auteurs invités pour cette édition 2017.

Les activités en bref

Le vendredi soir, la population est invitée au cocktail d’ouverture à la polyvalente des Berges en présence des auteurs. De plus, il y aura lancement de livres durant la soirée. Par la suite, le samedi 6 mai, tout le monde peut venir à la polyvalente toute la journée pour visiter la librairie et dans le but d’échanger avec les auteurs invités. Notez que cette grande activité est totalement gratuite et ouverte à tous. Au courant de la journée du samedi, il y aura la finale de la dictée du secondaire ainsi que le lancement d’un roman intitulé « Le fantôme de l’auditorium ». Ce roman est composé de textes d’étudiants de cinquième secondaire de la polyvalente des Rivières, avec leur professeur Robert Bouchard. Finalement, la journée se terminera avec le populaire souper-spectacle en compagnie des auteurs et de la présidente d’honneur, durant lequel il y aura lecture de compositions par les auteurs et remises de plusieurs bourses.