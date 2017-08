La Côte-Nord se défend bien

Forestville – Quatre jeunes athlètes de la Haute-Côte-Nord ont participé au Match Inter-Régions de l’Est du Québec présenté par la Fédération québécoise d’athlétisme le 5 août dernier. Composée de 12 jeunes, la délégation nord-côtière a raflé 7 médailles lors de cette compétition d’athlétisme dévolue à la catégorie cadet.

C’est au stade Telus de l’Université Laval à Québec et sous la pluie que les athlètes nord-côtiers de niveau cadet se sont mesurés aux athlètes des autres régions du Québec.

Les cinq filles et 7 garçons ont rapporté trois écus d’or, un d’argent et trois de bronze au terme de la compétition. Parmi eux, Samuel Dufour O’Connor des Escoumins a décroché l’or au 100 mètres haies ainsi que le bronze au relais en compagnie de Philippe Tremblay de Sacré-Cœur, Joël Hovington des Escoumins et Justin Simard de Baie-Comeau. Heidi Morin a décroché l’or au saut en hauteur, Jacob Girard a obtenu l’or au 2000 mètres et le bronze au 800 mètres tandis que Scott Riverin a mérité l’argent au lancer du poids et le bronze au lancer du disque.