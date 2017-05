La contribution du milieu encore au rendez-vous

Forestville – Ce sont au-delà de 200 personnes qui ont répondu à l’invitation du conseil de la Fabrique St-Luc de Forestville dans le cadre du 9e souper-bénéfice qui a eu lieu le 22 avril dernier à la salle Ginette.B.-Sirois du Complexe Guy-Ouellet de Forestville, sous la présidence d’honneur de Rose-Marie Gallant et Michel Tremblay de Forestville, deux artistes dont la notoriété n’est plus à faire.

C’est une somme approximative de 6 000 $ qui a été récoltée au terme de l’exercice dont la réussite n’aurait pu être possible sans les nombreux participants, commanditaires et bénévoles. C’est avec joie que les présidents d’honneur ont accepté d’être les porte-parole de l’événement, conscients de l’impact positif d’une telle organisation pour la communaunauté de Forestville. La mairesse Micheline Anctil, a de nouveau partagé sa fierté de voir jusqu’à quel point la mobilisation est toujours importante dans une cause comme celle de l’église St-Luc.

Formule gagnante

Fidèle à son habitude, l’Association des pompières et pompiers de Forestville assurait le service tandis que Jude Brousseau, impeccable comme toujours, agissait à titre de maître de cérémonie. La partie musicale a été confiée à Milène Charron.

De nombreux prix de présence, d’une valeur totale de 3 000 $ ont fait l’objet de tirages pour le plus grand plaisir de l’assistance.

Les Crabiers du Nord Excavation A. Savard Ville de Forestville Marché Tradition Boulangerie Au p’tit Four Linda Isabelle Dépanneur du parc-Solugaz Pièces d’Autos B. Guy Rose-Marie Gallant

Michel Tremblay Camil moto sport J.L’Heureux et Fils Gagnon et Frères Pourvoirie les Bouleaux Blancs Golf Le Méandre Pourvoirie La Rocheuse Salon Capri ZEC Forestville

Merci aux commanditaires