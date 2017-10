La clientèle demeure stable à la Commission scolaire de l’Estuaire

Baie-Comeau – Ce sont 37 élèves de moins qu’en 2016-2017 qui fréquenteront l’un des établissements de la Commission scolaire de l’Estuaire pour l’année scolaire 2017-2018. Telles sont les données officielles de la clientèle transmises au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en date du 30 septembre 2017.

Selon Patricia Lavoie, agente aux communications de la Commission scolaire de l’Estuaire, la clientèle se chiffre cette année à 4 334 élèves comparativement à un effectif scolaire de 4 371 élèves l’an dernier au secteur jeunes. « Tel que prédit en début d’année scolaire, il s’agit d’une diminution de l’effectif légèrement inférieur aux projections officielles du printemps 2017, qui nous prédisaient une chute de 101 élèves », précise-t-elle.

Préscolaire-primaire

Après avoir enregistré une baisse d’une cinquantaine d’élèves l’an dernier, la clientèle au préscolaire- primaire se stabilise avec une très mince diminution de cinq élèves au total pour une clientèle globale au préscolaire et au primaire 2 57 élèves dans les 21 écoles qui dispensent des services aux élèves du préscolaire à la sixième année. Alors que tous les secteurs du territoire enregistraient une baisse de clientèle au primaire l’an dernier, deux secteurs présentent une hausse cette année. C’est le cas notamment de la Péninsule Manicouagan où les quatre écoles primaires présentent une hausse globale de 20 élèves équivalente à 5,4 % et du secteur est de Baie-Comeau où les écoles Boisvert et Leventoux enregistrent une hausse totale de 19 élèves équivalente à 3 %. Dans l’ensemble, le territoire de la MRC de Manicouagan présente d’ailleurs une hausse de 32 élèves équivalente à 1,7 %. En contrepartie, les écoles primaires de la MRC de la Haute-Côte-Nord présentent quant à elles une diminution globale de 37 élèves, soit 5,2 % du total de l’effectif.

Au total, dix écoles primaires, soit deux de plus que l’an dernier, présentent des hausses de clientèle sur l’ensemble du territoire cette année, soit les écoles baie-comoises Boisvert (+ 12 pour un total de 264), Leventoux (+ 7 pour un total de 382), Bois-du-Nord (+ 1 pour un total de 221 ) et Mgr-Bélanger (+ 5 pour un total de 205) ainsi que les écoles Père-Duclos de Franquelin (+ 3 pour un total de 12), Les Dunes de Pointe-aux-Outardes (+ 6 pour un total de 90), Richard de Chute-aux-Outardes (+ 12 pour un total de 91), Sainte-Marie de Ragueneau (+ 4 pour un total de 88), Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer (+ 2 pour un total de 28) et Dominique-Savio des Bergeronnes (+ 5 pour un total de 43).

Secondaire

En hausse au cours des deux dernières années, la clientèle globale au se condaire enregistre cette année une diminution semblable à celle du primaire avec une chute de 32 élèves pour un total de 1 757 élèves, soit 1,8 % de moins que l’an dernier. Malgré tout, trois des cinq écoles offrant de l’enseignement secondaire accueillent un nombre d’élèves supérieur à l’an dernier, soit l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau (+ 10 pour un total de 604 élèves), la polyvalente des Berges des Bergeronnes (+ 2 pour un total de 215 élèves) et la polyvalente des Rivières de Forestville (+16 pour un total de 202 élèves). La polyvalente des Baies enregistre quant à elle une diminution de 52 élèves pour un total de 665 alors que le Pavillon Sacré-Cœur, qui accueille des élèves de première et deuxième secondaire, enregistre une baisse de 7 élèves pour un total de 37. Rappelons par ailleurs que plusieurs élèves de niveau secondaire n’ont pas quitté définitivement les bancs d’école, mais se sont plutôt dirigés vers la formation générale des adultes et la formation professionnelle.