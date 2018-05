La campagne Ici on célèbre le crabe nouveau est de retour

Les Escoumins – Afin de dynamiser l’engouement pour les fruits de mer et le crabe, la SADC de La Haute-Côte-Nord relance pour une troisième année, la campagne Ici on célèbre le crabe nouveau.

« L’initiative a permis à une dizaine d’entrepreneurs de bénéficier d’un sérieux coup de pouce pour mousser l’achalandage dans leur établissement par la mise en valeur des plats composés de crabe et de fruits de mer », dit Gessyca Massé, agente de projets à la SADC de La Haute-Côte-Nord.

Satisfaite du succès obtenu au cours des deux campagnes précédentes, la SADC a déjà invité restaurateurs et propriétaires de casse-croûte à faire partie de la troisième cohorte. En plus d’avoir accès à une panoplie d’outils de promotion, ils bénéficieront de publicité en Haute-Côte-Nord et dans Charlevoix. De plus un concours a été mis sur pied, invitant les gens à montrer comment ils mangent le crabe des neiges de la Côte-Nord, en se rendant sur la page Facebook de crabenouveau.