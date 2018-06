La 41e édition de La Trotte arrive à grands pas

(J.R.) – C‘est ce samedi 9 juin que se tiendra la 41e édition de La Trotte. Au programme il y aura courses de vélo en avant-midi, courses de 2.5, 5 et 10 km en après-midi et marche de 2.5 et 5 km également en après-midi. Les inscriptions et la remise des bourseS se feront à la polyvalente des Rivières de Forestville.

Veuillez noter que le tarif pour les adultes est de 10 $, et c’est gratuit pour les étudiants et les enfants.

Pour tout information vous pouvez communiquer avec le 418 587-8848 ou latrotte@hotmail.com.