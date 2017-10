Monsieur Gagné, est-ce que c’est la première fois que vous tentez de vous faire élire au conseil municipal de Tadoussac?

Oui, c’est la première fois que je tente de me faire élire au conseil municipal, mais j’y songeais déjà depuis plusieurs années.

Avez-vous une expérience en politique municipale?

Depuis les quinze dernières années, j’ai suivi de très près les dossiers qui ont touché notre municipalité. J’ai aussi fait partie de plusieurs conseils d’administration et différents comités. Je possède une grande expérience en gestion des affaires dans les domaines du tourisme, de la vente au détail et dans la construction.

Quels sont les motifs qui vous poussent à vous inscrire à la mairie de Tadoussac?

D’abord, je demeure à Tadoussac par choix car je suis fier de faire partie de cette belle communauté. J’ai à cœur le bien-être de Tadoussac. J’aimerais tout mettre en œuvre pour inciter les jeunes à demeurer ou à revenir à Tadoussac pour s’y établir. Plusieurs dossiers importants sont à venir comme le dossier du secteur des Dunes de sable. J’ai l’intention de m’assurer que toutes les alternatives réalisables seront étudiées pour le bien de notre communauté. Notre nouveau conseil municipal devra être attentif à la volonté de ses citoyens. À court terme, nous devons mettre en place des incitatifs pour encourager et accueillir des travailleurs saisonniers pour pourvoir auxnombreux emplois à combler dans nos entreprises. Le ministère des transports s’apprête à réaménager la portion de la route 138 à la sortie des traversiers. Le rôle du conseil sera d’assurer que tout sera fait pour atténuer les effets du transport par ce tronçon de route. Nous avons une maison du tourisme à Tadoussac. Le bâtiment est désuet et a besoin d’importants travaux. Il y a un projet de gare fluviale sur le quai municipal de Tadoussac. Le nouveau conseil devra étudier ce projet, informer la population sur ses impacts économiques et sociaux dans l’intérêt de toute la communauté. En terminant, je crois que le nouveau conseil municipal aura la tâche d’unir la communauté et se doit d’être l’élément rassembleur afin d’amener les différents groupes et intervenants de Tadoussac à réfléchir à de nouvelles stratégies dedéveloppement.

Vous habitez Tadoussac de façon permanente depuis combien d’années?

Je suis un Tadoussacien d’origine. Je suis parti pendant sept années pour les études et le travail. Je suis revenu à Tadoussac à l’âge de 24 ans pour m’établir, fonder une famille et démarrer ma première entreprise.

Quelles sont les premières actions ou dossiers que vous allez prioriser si vous êtes élu le 5 novembre prochain?

Nous devrons tout d’abord être informés des dossiers. J’ai l’intention de discuter avec le personnel municipal en place pour connaître leurs implications dans les différents dossiers en cours ou à l’étude. Avec eux, de voir à l’optimisation des ressources de chaque département disponible dans le but de commencer à travailler de la meilleure des façons avec le nouveau conseil. Il faut mettre de l’avant un Comité de discussion sur les problématiques des travailleurs saisonniers et trouver des incitatifs pour encourager des nouveaux travailleurs à venir à Tadoussac et de s’y établir.

Je veux aussi créer un lien avec le comité de citoyens en place dans le but d’échanger sur certaines problématiques et façons de faire.

Vous avez quel âge?

J’ai maintenant 46 ans.