Jules Dufour n’est plus

(J.R.) – Jules Dufour est décédé le 6 août dernier. Géographe et homme engagé pour la préservation des ressources et de la paix, Monsieur Dufour a été l’instigateur de la candidature du fjord du Saguenay au patrimoine mondial de l’UNESCO. Membre du comité de coordination du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent de 2001 à 2010, il a été impliqué dans la nomination de Tadoussac au sein du Club des plus belles baies du monde.