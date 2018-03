Pow-wow Essipit 2018 – Jonas est confirmé

Essipit – Le pow-wow d’Essipit est de retour en 2018 les 20, 21 et 22 juillet. Bien que l’information soit fragmentaire à ce stade-ci, quelques confirmations ont été officialisées en ce qui concerne la programmation du 53e pow-wow d’Essipit.

Le grand spectacle du samedi soir a été confirmé. Il s’agit de Jonas and The Massive Attraction avec, en première partie, le groupe Maten.

Originaire de Mani-Utenam, le groupe Maten est un habitué des prestations offertes dans le cadre de célébrations tenues dans les communautés innues. Le pow-wow d’Essipit 53e édition sera donc l’occasion toute indiquée pour les découvrir.

Un seul spectacle extérieur

Cette année, il n’y aura pas de soirée spectacle le vendredi soir à l’extérieur comme dans les années précédentes. Cependant, on ignore toujours si une soirée thématique aura lieu. Chose certaine, la journée la plus importante de ce festival innu est la journée traditionnelle. Elle se déroulera encore le vendredi durant toute la journée. Celle-ci permet à toute la communauté de se réunir et offre une belle grande parade traditionnelle dans les rues d’Essipit. Des activités seront également prévues pour la famille à l’extérieur, mais le comité organisateur n’a pas fignolé tous les détails. La programmation complète sera diffusée en mai prochain.