Québec-Les Escoumins – Jeanne Bouchard marchera pour une bonne cause

Les Escoumins – Pour ses deux filles et toutes les personnes aux prises avec des problèmes de santé rénaux, Jeanne Bouchard, s’apprête à réaliser un grand projet au courant de l’été 2018. Elle effectuera une marche de 250 kilomètres, soit de Québec jusqu’aux Escoumins.

C’est au mois de juillet la dame originaire des Escoumins et qui aura 50 ans l’été prochain, entreprendra une marche sur le long de la route 138 à partir de Québec, qui s’étalera sur une dizaine de jours, pour se rendre aux Escoumins. Son but est d’amasser des dons pour la Fondation canadienne du rein. Sa motivation première est ses deux filles, Stéphanie et Kim, toutes deux atteintes d’insuffisance rénale depuis leur plus tendre enfance. Stéphanie est malheureusement décédée en 2009 et Kim se rend régulièrement à l’hôpital depuis plus de vingt ans. « Kim a été dialysée 3-4 fois semaine et attendait un rein depuis 13 ans. Le 6 novembre dernier, elle a reçu le plus beau des cadeaux, une greffe de rein », mentionne sa mère qui explique que depuis, elle va bien et peut reprendre le cours normal de sa vie. Ce projet est donc une motivation pour Jeanne Bouchard qui désirait s’associer à une cause qui lui va droit au cœur.

Parcours symbolique

« Le parcours de cette marche est symbolique pour moi puisque j’habite Québec depuis plusieurs années et que Les Escoumins est mon village natal. Ce trajet que j’ai effectué à maintes reprises en 30 ans avec mes filles, souvent pour se rendre à l’hôpital », explique-t-elle. Elle retracera donc ce fameux parcours à la marche pour la cause. Sa fille Kim se joindra à elle pour les premiers et derniers kilomètres alors que la marche prendra fin au cimetière des Escoumins, où se trouve la tombe de sa fille Stéphanie.

Votre participation

Jeanne Bouchard demande aux gens de participer avec elle en commanditant ses kilomètres. Il est possible de commanditer chaque kilomètre pour 20 dollars. Sur le site kidney.akaraisin.com, les gens peuvent donner à l’aide de leur carte de crédit, ou par chèque à la Fondation canadienne du rein, en écrivant le montant et le tire suivant : QUÉBEC-ESCOUMINS 250 KM DE MARCHE. « En plus d’avoir la satisfaction de m’aider dans mon projet, vous aurez la chance de voir apparaître votre nom ou celui de votre groupe sur mon chandail à un moment du parcours », ajoute Jeanne qui remercie tout le monde qui l’encourage dans sa démarche et la réalisation de son projet. Son objectif est 5 000 $ et elle a atteint, en date du 3 avril 2018, 24 % de son objectif, soit 1 200 $.