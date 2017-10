Jean-Yves Sirois honoré pour ses 25 ans de bénévolat

Forestville – Figure bien connue du bénévolat à Portneuf-sur-Mer, principalement au sein du Club de motoneigistes Bourane de Rivière-Portneuf, Jean-Yves Sirois a été honoré le 27 septembre dernier, lors de la cérémonie officielle de remises du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR) tenue à l’Assemblée nationale.

Parmi trente bénévoles provenant des différentes régions administratives du Québec, les deux représentants de la Côte-Nord, Jean-Yves Sirois et Gilles Thériault ont été reçus par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Pierre Arcand, et le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Laurent Lessard.

Ce sont deux lauréats par région qui ont reçu un hommage, soit un pour la motoneige et un pour le véhicule tout terrain (VTT).

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR), dont c’est la 8e édition, vise à reconnaître le travail de bénévoles qui se sont distingués par leur engagement au sein de leur communauté et par leurs actions qui, menées à l’endroit d’un club ou d’une fédération, ont eu une portée locale ou régionale.

« Je tiens à saluer le travail inestimable des bénévoles des clubs de VTT et de motoneige de partout au Québec qui veillent sans relâche à l’entretien, à la surveillance et au développement du réseau de sentiers de VHR. Par leur dévouement, ils contribuent à l’essor économique de plusieurs régions du Québec, tout en assurant la sécurité des adeptes », a exprimé le ministre Lessard.

25 ans de bénévolat

Jean-Yves Sirois œuvre depuis 25 ans comme bénévole au sein du Club de motoneigistes Bourane. Au départ comme administrateur de l’organisation, Monsieur Sirois a été élu président par les membres après avoir déployé énormément d’efforts pour faire grandir le club. Décrit par ses pairs comme un « homme de terrain », il n’hésite jamais à donner un coup de main pour entretenir les sentiers.

Homme à tout faire, il organise également les activités sociales du club et lui consacre ainsi la majeure partie de ses temps libres. « Avec son sens de l’humour, son leadership et son entregent, il n’est pas étonnant que ses collègues prennent plaisir à travailler avec lui. Pour ce quart de siècle de bénévolat, ces derniers tenaient à le remercier, lui qui n’a jamais rien demandé en échange de tous les services qu’il a offerts », a dit le ministre Laurent Lessard.

Des milliers de bénévoles à pied d’œuvre

En 2016, on comptait près de 600 000 véhicules hors route immatriculés au Québec. L’ensemble des sentiers fédérés de la province regroupe plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT. Cet important réseau de sentiers de VHR est entretenu et surveillé par les bénévoles des clubs de motoneige et de VTT.

Selon la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quads, environ 7 500 bénévoles veillent à l’entretien et à la surveillance des sentiers de VHR, ce qui représente quelque 2 millions d’heures par année.