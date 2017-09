Jean-Philip Lavoie et Marc-Antoine Paquet choisissent les Mustangs

Sacré-Cœur – Jean-Philip Lavoie et Marc-Antoine Paquet de Sacré-Cœur, joignent les rangs des Mustangs Juvénile AAA de Chicoutimi. Après avoir évolué avec les Nord-Côtiers au cours des deux dernières saisons, les hockeyeurs ont déjà entamé le programme sport-études de l’école Odyssée-Dominique-Racine.

Jean-Philip et Marc-Antoine avaient été remarqués par les responsables des Mustangs dès leur participation au pré-camp du Midget AAA au printemps 2017. Ceux-ci ont poursuivi leurs efforts de séduction et de recrutement au cours de la saison estivale et ont finalement su attirer les deux jeunes originaires de Sacré-Cœur.

Il s’agit d’un programme sport-études dont les équipes de hockey évoluent dans une ligue scolaire qui relève du RSEQ. Ce programme est en pleine expansion au Québec et plusieurs joueurs qui ont participé au camp du Midget AAA à Jonquière (dont Jean-Philip et Marc-Antoine) se sont joints à une équipe de cette ligue cette année, à Chicoutimi, Alma ou ailleurs au Québec. Il s’agit de calibre Juvénile AAA. Il s’agit d’un programme très bien structuré au sein duquel les jeunes vont à l’école jusqu’à midi et s’entraînent en PM.

Ce sont 29 équipes qui composent la ligue, réparties au sein de 3 divisions, la division Nord regroupe 11 équipes de la région de Montréal, la division Centre regroupe 10 équipes des régions autour de Montréal (genre Longueuil, Boucherville Sherbrooke…) et les Mustangs évoluent dans la division Est qui regroupe 8 équipes, soit l’Académie St-Louis, l’école Cardinal-Roy et le Séminaire St-François de Québec, l’école secondaire Armand St-Onge d’Amqui, le Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma, l’école secondaire Pointe-Lévy de Lévis, l’école secondaire Veilleux de St-Joseph de Beauce et l’école Odyssée Dominique-Racine de Chicoutimi.

Au cours des deux dernières saisons, les deux hockeyeurs qui ont entamé leur cinquième secondaire, évoluaient au sein des Nord-Côtiers, d’abord dans le Bantam AAA en 2015-2016 puis dans le Midget Espoir en 2016-2017.

La saison régulière comprenant 30 matchs des Mustangs débute ce vendredi. L’équipe participera à quelques tournois durant l’hiver ainsi qu’au championnat provincial.