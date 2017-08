Jean-Marie Delaunay 1927 – 2017

Natif d’Amqui dans la Matapédia, Jean-Marie Delaunay a grandi dans une famille de 16 enfants. En 1949, il déménage sur la Côte-Nord où la Consolidated Paper l’engage pour jouer dans une équipe de hockey. Cette dernière l’enracinera dans le milieu en lui attribuant un emploi de commis aux opérations forestières.

Alliant travail et hobby, il sera reconnu dans les ligues avoisinantes comme un joueur émérite. En 1953, il adoptera définitivement la Côte-Nord en épousant Suzette Tremblay.

Son implication de la première heure est sans contredit dans le domaine sportif et tout particulièrement pour la pratique du hockey. Président de la ligue Junior B de la Côte-Nord pendant plusieurs années, il ne cessera d’encourager la pratique du hockey au niveau régional. En 1969, il débute une autre carrière, cette fois dans le domaine pharmaceutique, en devenant directeur général de la pharmacie de Forestville et ce jusqu’à sa retraite en 1992. Dès lors, il s’implique à temps plein dans le milieu politique.

Conseiller de Portneuf-sur-Mer à partir de 1980, maire de l’endroit dès 1985 et préfet de la MRC de La Haute-Côte-Nord en 1992, il est un modèle pour tous ceux qui le côtoient.

Son côté sportif lui confère des caractéristiques particulières dans sa façon de mener ses dossiers politiques. Prompt, mauvais perdant et surtout tenace, il ne laisse personne indifférent. Alerte, intelligent et vif d’esprit, il peut défendre n’importe lequel dossier d’ordre municipal ou régional à la mesure de ses convictions.

Homme de droiture et de respect, il sait trouver les mots qui rallieront une communauté vers un seul but commun: le développement et la reconnaissance de la Côte-Nord.