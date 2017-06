Jean-Jacques Annaud sera le réalisateur

Forestville – Le Journal Haute-Côte-Nord a appris que c’est le réalisateur oscarisé Jean-Jacques Annaud, qui réalisera la série américaine de 10 épisodes, tournée actuellement à la Baie-Verte de Forestville. Connu entre autres pour La guerre du feu, Stalingrad, Le nom de la rose, et tant d’autres succès, Jean-Jacques Annaud et la production auraient fait leur choix, selon la rumeur, sur l’acteur Ryan Gosling pour tenir le rôle principal.

Le Journal avait appris d’une source bien informée, que la série était tirée du roman policier de l’auteur suisse Joël Dicker La vérité sur l’Affaire Harry Quebert, paru le 19 septembre 2012, roman ayant reçu le Grand prix du roman de l’Académie française et le prix Goncourt des lycéens. La rumeur court en ce moment que l’acteur canadien Ryan Gosling y tiendrait le premier rôle. En entrevue à l’émission Salut Bonjour de TVA, Micheline Anctil a habilement esquivé les tentatives de l’animateur Gino Chouinard, afin qu’elle confirme la rumeur.

Le roman raconte l’histoire d’un jeune écrivain qui tente de résoudre un meurtre survenu 33 ans plus tôt dans une petite ville du New Hampshire et dont son ancien professeur d’université est accusé.

Rappelons que la mairesse de Forestville Micheline Anctil et l’agent de développement touristique et économique Marc Pigeon ont fait l’annonce le 6 juin dernier.

Ce tournage aurait des retombées économique évaluées à 1 million de dollars pour Forestville et la région.