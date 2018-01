Imminence du trou noir: le siège se poursuit aux bureaux du ministre Duclos

Crédit photo : Courtoisie

Depuis 24 heures, une délégation de comités citoyens pour la défense des droits des chômeurs de Charlevoix et de la Côte-Nord, assiège les bureaux de circonscription du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, en compagnie de Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord-CSN.

Line Sirois et Danielle Tremblay du Comité action chômage Côte-Nord, Julie Brassard, Julien Lavoie et Fernand Savard du Mouvement Action chômage Charlevoix et Guillaume Tremblay du Conseil central Côte-Nord CSN occupent les bureaux du ministre en compagnie d’un attaché politique et d’un gardien de sécurité.

Ils sont déterminés à investir les locaux du ministre tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas des garanties prouvant une volonté politique pour régler le problème du trou noir pour les travailleurs occupant des emplois saisonniers.

Installés dans la salle de conférence, les six représentants ont obtenu un entretien téléphonique avec le ministre hier, sans avoir pu soutirer un engagement formel quant à l’instauration de mesures d’urgence.

« Il répète le même discours, c’est-à-dire qu’il rencontre et discute avec les personnes concernées dont le premier ministre mais qu’il n’a pas le pouvoir de changer ça et qu’il n’est pas tout seul », relate Line Sirois, coordonnatrice du Comité Action chômage Côte-Nord.

Le ministre Duclos se trouve actuellement à London en Ontario où il participe à une rencontre du cabinet Trudeau.

Rappelons que plusieurs travailleurs saisonniers feront face au trou noir dès la semaine prochaine et se retrouveront ainsi sans revenus pendant plusieurs semaines pour certains d’entre eux.