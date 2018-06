Honda Clarity – L’essentiel est invisible aux yeux

Ceux qui connaissent le roman d’Antoine de St-Exupéry, le Petit Prince se rappellent sans doute la réplique du renard au Petit Prince qui lui disait que l’essentiel est invisible aux yeux car on ne voit bien qu’avec le cœur. Il faut se mettre dans cet état d’esprit lorsque l’on regarde la nouvelle Clarity. Comme dirais l’autre c’est laid en ta….. On se demande toujours pourquoi les voitures hybrides, hybrides branchables et électriques japonaises doivent être si laides. Cela ne coûte pourtant pas plus cher de concevoir une belle voiture. Il faut croire que les critères de beauté asiatique ne sont pas les mêmes que nous. Maintenant que nous souligné sa laideur, passons à autre chose, car elle a bien d’autres qualités cette Clarity.

Aussi grande qu’une Accord

Alors que la majorité des voitures vertes sont de formats compacts, la Clarity peut réellement accueillir 5 personnes et offre un espace assez généreux dans le coffre de 439 litres en raison de la batterie de 17 kWh qui se trouve sous le véhicule. Les matériaux sont de belle qualité avec des sièges en cuir dans les versions Touring et du faux bois qui ressemble un peu trop à du plastique. Les commandes qui passent pratiquement toutes par le numérique sont disposées dans le style de l’Accord et seront familières aux utilisateurs de produits Honda.

Un seul modèle au Canada

Alors que les États-Unis ont droit dans certains coins du pays à un modèle à hydrogène ou même 100 % électrique, le Canada a droit à une version hybride branchable qui combine la puissance d’un moteur 4 cylindres 1,5 litre avec une batterie de 17 kWh pour une puissance totale de 212 chevaux. L’autonomie annoncée est de 76 km en mode électrique et sous le climat tempéré de l’Arizona nous avons réussi à faire 82 km en conduisant aux limites permises sur la route. Une fois les batteries épuisées, nous avons terminé, notre trajet de plus de 200 km avec une moyenne de consommation d’environ 3,2 litres aux 100 km.

Silencieuse (enfin presque)



Vous l’aurez deviné, la Clarity ne fait pas de bruit et est de mieux insonorisé ce qui rend la conduite d’autant plus agréable, la direction est rapide et précise ce qui diminue l’effet de poids inhérent à ce type de véhicule. Toutefois, nous avons cherché les 212 chevaux, car nous n’avons pas eu l’impression d’en chevaucher plus de 150 et monter une côte laisse pousser de sérieuses complaintes mécaniques.

Conclusion

Bien qu’elle soit laide, la Clarity offre une autonomie suffisante pour que bien des gens n’aient jamais à mettre d’essence et si vous devez le faire, vous ferez 600 km sans avoir le syndrome de la pile morte.C’est la meilleure offre de voiture hybride branchable sur la route avec la Chevrolet Volt en ce moment. Et comme c’est un produit Honda, vous savez qu’elle sera fiable.

Forces

Excellente autonomie

Intérieur spacieux et bien conçu

Conduite de bon aloi pour une voiture hybride

Faiblesses

C’est laid

On cherche les 212 chevaux

Quelques bruits moteurs disgracieux en montagne

Fiche Technique

Prix 32 698 à 40 748 $ t&p 1 990 $

LA COTE VERTE MOTEUR L4 DE 1,5 L HYBRIDE (Source Honda et L’Annuel)

CONSOMMATION (100 km) mode mixte équiv. 2,24 L • CONSOMMATION ANNUELLE 380 L, 457 $ • INDICE D’OCTANE 87 • ÉMISSIONS POLLUANTES (CO2) 872 kg/an AUTONOMIE MOYENNE en mode électrique 68 km

FICHE D’IDENTITÉ

VERSION(S) Berline 4 portes 5 places 2AV Hybride Base, Touring Électrique

GÉNÉRATIONS 1ère 2018 ACTUELLE 2018

CONSTRUCTION ND

COUSSINS GONFLABLES ND

CONCURRENCE CATÉGORIE ND

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

AUDIO Android Auto, Apple CarPlay

+ MOTEUR(S)

(HYBRIDE) moteur électrique + L4 1,5 L à cycle Atkinson (génératrice)

PUISSANCE moteur électrique 181 ch (avec génératrice en opération), 121 ch (sur batterie seulement)

COUPLE moteur électrique 232 lb-pi

RAPPORT POIDS/PUISSANCE 10,3 à 10,4 kg/ch Prime 11,2 kg/ch

BOÎTE(S) DE VITESSES automatique à variation continue

PERFORMANCES 0-100 km/h 10,3 s

REPRISE 80-115 km/h ND

FREINAGE 100-0 km/h ND

VITESSE MAXIMALE 185 km/h, 160 km/h sur batterie seulement

NIVEAU SONORE à 100 km/h ND

+ AUTRES COMPOSANTS

SÉCURITÉ ACTIVE ADDITIONNELLE (certains en option) Honda Sensing: Avertisseur de sortie de voie et de route, aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif, avertisseur d’impact imminent avec freinage autonome, avertisseur d’obstacle latéral et arrière, phares adaptatifs

SUSPENSION avant/arrière ND

FREINS avant/arrière disques, à récupération d’énergie

DIRECTION ND

PNEUS 18 po

+ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

BATTERIE lithium-ion Hybride 17,0 kWh Électrique

CHARGEUR EMBARQUÉ 7,0 kW (est.)

TEMPS DE RECHARGE Hybride 240 V 2,5 heures Électrique

+DIMENSIONS

EMPATTEMENT 2 751 mm

LONGUEUR 4 895 mm

LARGEUR 1 877 mm

HAUTEUR 1 478 mm

POIDS 1 875 kg (est.)

RÉPARTITION DU POIDS AV/ARR (%) ND

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE ND

COFFRE 340 L