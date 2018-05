Histoire de héros pour célébrer le Québec

Longue-Rive – Le Comité de la Fête nationale de la Côte-Nord convie tous les gens de notre magnifique région à célébrer cette 184e édition de la Fête nationale, qui met sous les projecteurs celles et ceux qui ont fait progresser le Québec. Avec comme slogan Histoire de héros, une multitude d’artistes seront présents dans la région, dont Alain François qui se produira à Longue-Rive alors que c’est là que la Fête d’envergure régionale aura lieu cette année.

En point de presse à Longue-Rive vendredi dernier, la coordonnatrice régionale du Comité de la Fête nationale de la Côte-Nord Viviane Richard et le maire de Longue- Rive Donald Perron, ont dévoilé la programmation étoffée de 22 activités officielles organisées sur le vaste territoire nord-côtier.

Longue-Rive en fête

Les festivités débuteront le 23 juin à 13 h à la Corporation touristique et socio-économique de Longue-Rive au 55B rue Côté avec Les Fous du Roi, 5 amuseurs publics qui divertiront les convives avec des ateliers de cirques. Jeux gonflables, maquillage thématique, jeu d’eau, badminton, volleyball, pétanque et fer, agrémenté de hot-dogs sur BBQ et maïs éclaté sauront divertir petits et grands jusqu’à 16 h.

Souper communautaire gratuit

À compter de 17 h, et ce jusqu’à 18 h 30, un grand souper communautaire gratuit sera servi au gymnase de l’École Notre-Dame-du-Bon-Conseil située au 324 rue Principale. Lasagne, pain, salade césar et le gâteau traditionnel de la Fête nationale seront au menu.

Dessine-moi ton héros

Durant le mois de juin, en collaboration avec l’École, les élèves qui auront participé au concours Dessine-moi ton héros verront leurs dessins exposés pendant le souper et les jeunes seront invités à venir expliquer leur dessin. Des prix de participation seront offerts aux enfants. Les gens seront, par la suite invités à se déplacer au Kiosque d’information touristique du 331 rue Principale pour le discours patriotique et la levée du drapeau suivi de la première partie de la soirée. Cinq artistes locaux feront revivre les succès du Groupe Corbeau alors que la partie principale sera offerte par le chanteur québécois, Alain François avec son spectacle Le Party.

Pour terminer la soirée, les spectateurs auront droit à un magnifique feu d’artifice suivi du traditionnel feu de joie, le tout accompagné de musique par DJ Gagnon.

Fierté à célébrer

La coordonnatrice régionale du Comité de la Fête nationale de la Côte-Nord, Viviane Richard et le maire de Longue-Rive, Donald Perron souhaitent que la population se déplace en grand nombre pour célébrer sa fierté d’appartenir à cette nation unique : « Nos héros sont au cœur de ce que nous sommes. Ils nous poussent à aller plus loin et à nous surpasser. De nos grands bâtisseurs à nos astucieux inventeurs et idéateurs, en passant par nos créatifs auteurs et talentueux cinéastes, ces héros du Québec nous façonnent et réécrivent notre histoire. Les artistes de toutes les régions nous feront chanter et danser et des activités pour petits et grands se tiendront sur tout le territoire. Tous sont invités à partager leur amour du Québec et à le célébrer », ont-ils mentionné.

Prix Artisan

Le Prix « Artisan de la Fête Nationale » 2018 de Côte-Nord a été décerné à l’Ouvre-boîte culturel de Baie-Comeau. Comme l’explique Viviane Richard, « depuis plusieurs années l’Ouvre-boîte culturel de Baie-Comeau a pris en main l’organisation de la Fête nationale, autant régionale que locale dans la municipalité de Baie-Comeau ».

Le 4 mai dernier, à l’occasion du Coup d’envoi de la Fête nationale du Québec, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) a remis le prix « Artisan national » a madame Ginette Reno « afin de souligner son apport important à la musique québécoise, depuis plus de cinq décennies. C’est une artiste reconnue et tant aimée dans toute la francophonie, qui a enregistré plus de 60 albums au cours de sa carrière », de poursuivre Viviane Richard.