Herbamiel reçoit plus de 200 visiteurs

Sacré-Cœur – Malgré une météo mitigée, plus de 200 personnes étaient au rendez-vous de la 6e édition de la Fête du Miel pour participer aux différentes activités proposées à la miellerie de l’Anse-de-Roche. Pendant cette journée, petits et grands ont pu découvrir ou redécouvrir les différents produits de la ruche et leurs bienfaits.

L’entreprise Herbamiel, fondée en 2004, compte 100 ruches en production et se spécialise dans la transformation des produits de la ruche. La propriétaire de l’entreprise Marie-Pierre Fortier, est une pionnière au Québec en matière d’apithérapie, qui consiste à se soigner avec les produits de la ruche. Elle a participé à plusieurs congrès et formations d’apithérapie au niveau national et international. Elle est vice-présidente de l’Association Canadienne d’Apithérapie.

Supportée par sa famille et des bénévoles, elle était fière d’accueillir la population, dont 35% en provenance de Sacré-Cœur et plus de 75% de la Haute-Côte-Nord, afin de partager sa passion des abeilles et de l’apithérapie dans une ambiance amicale et festive.

Activités très populaires

Les activités offertes comprenaient entre autres la visite guidée qui a permis aux visiteurs d’entrevoir le monde mystérieux des abeilles. En une heure, le public a fait connaissance avec les abeilles, a pu les observer et mieux connaître l’apiculture ainsi que l’apithérapie. La démonstration de fabrication d’un baume à lèvres a connu un franc succès; les participants sont repartis avec une recette en tête et un baume à lèvres en main. Le jeu d’observation alors qu’à travers une ruche vitrée, les participants ont relevé le défi de retrouver la reine parmi toutes les abeilles ouvrières. L’activité de fabrication de chandelles artisanales a attiré bien des curieux, ainsi que la vente de miel en vrac où tous les gourmands de la région en ont profité pour faire des réserves.

Marie-Pierre Fortier promet un retour de la Fête du Miel en septembre 2018 avec « des nouveautés et des surprises mielleuses ».