Herbamiel ouvre grand ses portes

Sacré-Cœur – Le 16 septembre prochain, l’apicultrice et spécialiste reconnue de la propolis, Marie-Pier Fortier, ouvre les portes de son entreprise Herbamiel au grand public et partage son savoir dans le cadre de la 6e édition de la Fête du Miel.

Plusieurs activités seront offertes tout au long de cette journée, de 10 h à 16 h. Petits et grands pourront découvrir le monde mystérieux des abeilles, le rucher et la miellerie, ainsi que les différents produits de la ruche et leurs bienfaits.

Il y aura trois visites guidées durant la journée, et entre les visites diverses activités sont prévues, telles la démonstration de la fabrication de baume à lèvres, démonstration de piqûre d’abeille thérapeutique et jeu d’observation Où est la reine?.

En continu durant la journée, les enfants pourront se faire maquiller, peinturer des ruches, faire des dégustations de miels, et autres activités.

L’apithérapie pour se soigner

Marie-Pierre Fortier, apicultrice depuis 15 ans, fondatrice de Herbamiel et spécialiste de la propolis est une pionnière au Québec en matière d’apithérapie, qui consiste à se soigner avec les produits de la ruche. Elle a participé à plusieurs congrès et formations d’apithérapie en France, Allemagne, États-Unis, Roumanie, etc. Elle est vice-présidente de l’Association Canadienne d’Apithérapie.