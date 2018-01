Gymnastique – L’Envol récolte 15 médailles à Baie-Comeau

Forestville – La première compétition de la saison pour les gymnastes du réseau CR3 s’est tenue au stade Médard-Soucy de Baie-Comeau le 9 décembre dernier et a permis aux gymnastes de l’Envol de rapporter 15 médailles et 14 rubans.

Parmi les 11 catégories en lice, Camille Tremblay (argo de base), a terminé au 6e rang au total des appareils et s’est emparée de la médaille d’argent au saut ainsi que les rubans de 7e position à la poutre et aux barres. Sa jumelle Emma Tremblay a obtenu les rubans de 4e place au sol, 6e à la barre et 7e au saut, alors que Laurianne Chiasson a mérité la médaille d’or au sol et le ruban de la 6e place à la poutre.

Tyro de base

Dans la categorie des tyro de base, 13 gymnastes y figuraient dont Jade Bouchard qui s’est prévalu du bronze au tumbling, de l’argent au sol et du ruban de 7e place à la poutre. Elle a complété ce périple avec un 7e rang au total des appareils.

Chez les tyro avancé, Emy Poirier a terminé avec l’or à la barre, l’argent à la poutre et au sol, ainsi que le bronze au saut, au tumbling et au total des appareils sur les trois gymnastes de cette categorie.

En après-midi, les 11 novices de base dont Yanilou Lebreux de l’Envol ont présenté leurs numéros. Yanilou a complété son parcours avec le ruban de la 7e place au total des appareils, en ayant ramené les rubans de 6e position au sol, 7e à la poutre et au tumbling et les 8e position à la barre et au saut. À ses débuts en compétition, Andréane Bouchard est montée sur la plus haute marche du podium au saut et à la poutre chez les senior de base, tandis qu’elle a mérité l’argent à la barre et le bronze au sol pour terminer 2e au total des appareils sur les trois gymnastes de cette categorie. La prochaine rencontre des acrobates du Club l’Envol sera du côté du réseau civil les 10-11 février à Saguenay.