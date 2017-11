Grippe saisonnière – La campagne de vaccination reprend du service

Forestville – Avec le début du mois de novembre vient le retour de la campagne de vaccination de masse contre la grippe saisonnière. Ce sont 22 390 doses qui seront disponibles sur l’ensemble de la Côte-Nord, dans les cliniques de vaccinations organisées dans la région par le CISSS de la Côte-Nord et les centres de santé autochtones.

Comme l’explique Dr Stéphane Trépanier, directeur de santé publique de la Côte-Nord, « la vaccination contre la grippe demeure le meilleur moyen de prévention, particulièrement chez les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées, qui ont un risque beaucoup plus élevé de complications et d’hospitalisations. Cette recommandation s’appuie sur la littérature scientifique et les avis d’experts les plus récents de la communauté internationale ».

Population visée

La vaccination est offerte gratuitement aux personnes qui présentent un risque plus élevé de complications en raison de leur âge ou de leur état de santé, soit: les enfants de 6 à 23 mois, les personnes âgées de plus de 2 ans et plus atteintes d’une maladie chronique, les femmes enceintes qui sont à leur 2e ou 3e trimestre de grossesse, et les personnes âgées de plus de 60 ans.

Les travailleurs de la santé ainsi que l’entourage des personnes à risque, incluant celles qui prennent soin d’enfants de moins de 6 mois, peuvent également recevoir le vaccin sans frais. De plus, toute la population habitant des secteurs plus éloignés ou isolés a accès gratuitement au vaccin contre la grippe, soit les résidents de la Minganie, de la Basse-Côte-Nord, de Fermont, de Schefferville et de Kawawachikamach, incluant les communautés innues de ces territoires. Toute autre personne ne faisant pas partie d’un des groupes cibles peut recevoir le vaccin au coût d’environ 20 $.