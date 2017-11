Gala RSEQ Côte-Nord à Forestville – Desjardins s’associe à l’événement

(S.K.) – La direction du RSEQ Côte-Nord a conclu une entente de partenariat avec Desjardins dans le cadre du Gala 2018 qui aura lieu le 18 mai 2018 à Forestville, avec la participation de la polyvalente des Rivières et de l’école primaire St-Luc. La contribution de l’institution financière aidera à diriger les projecteurs sur des étudiants-athlètes passionnés, énergiques et talentueux faisant figure de modèles de détermination, d’organisation et de persévérance, ainsi que de reconnaître les efforts, le temps, l’énergie et l’implication des entraîneurs, des officiels et des institutions qui ont su se démarquer. De gauche à droite : Gino Jean, coordonnateur du gala 2018 (école St-Luc) et vice-président primaire du RSEQ Côte-Nord, Camil Gagnon, membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, Dave Delaunay, coordonnateur du gala 2018 (poly des Rivières), Cindy Hounsell, directrice générale du RSEQ Côte-Nord, Marie-Josée Thibeault, directrice de l’école St-Luc et Danielle Caron, directrice de la polyvalente des Rivières.