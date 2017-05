François Dompierre lance la 12e édition

Les Bergeronnes – C’est du 12 au 16 juillet que ce déroulera la 12e édition du Festival intime de musique classique des Bergeronnes. Le public y est convié pour assister aux prestations de François Dompierre, Marie-Josée Lord et Tango Boréal.

Le Festival s’ouvre le mercredi 12 juillet avec François Dompierre, compositeur exceptionnel qui a marqué l’univers musical québécois par ses musiques de concerts et ses musiques de films, présentera son spectacle Récit récital dans lequel il racontera son parcours professionnel par des histoires cocasses, des interprétations musicales et des chansons. De son spectacle il dit: « je vous parlerai du malentendu qui existe depuis toujours entre moi-même et le piano ».

Vendredi soir, 14 juillet, l’église des Bergeronnes tanguera entre milonga, valse, tango et folklore. Tango boréal, composé du bandonéoniste Denis Plante et du guitariste David Jacques, offrira un répertoire original dans lequel se glisseront des grandes œuvres d’Astor Piazzolla. Les musiciens proposeront « une odyssée musicale, avec l’humour ou la gravité d’une histoire partagée autour d’un feu… ».

Le samedi 15 juillet, place à Marie-Josée Lord avec Parfum d’Italie, c’est la promesse d’un voyage somptueux que fait la chaleureuse et spectaculaire soprano. Accompagnée au piano, sa voix généreuse fera voguer le public sur les plus beaux airs d’Italie.

D’autres détails suivront pour annoncer la soirée des boursiers du Conservatoire de musique du Saguenay le 13 juillet ainsi que la soirée mettant en vedette le bouquet nord-côtier, le 16 juillet, de retour encore cette année.