Forum Action Santé pour tous – Un exercice de concertation prometteur

Portneuf-sur-Mer – C’est un succès sur toute la ligne pour le tout premier Forum Action Santé pour tous. L’événement qui s’est tenu le samedi 21 octobre dernier à la salle de l’Accueil à Portneuf-sur-Mer, a réuni plus de soixante personnes venant de chacune des municipalités de la Haute-Côte-Nord.

« La mission du regroupement s’inscrit comme une mesure essentielle au développement harmonieux de notre région et à l’épanouissement de tous les citoyens, a déclaré Donald Perron, préfet de la MRC, lors de son discours de bienvenue. Le titre même du forum démontre très bien le désir d’impliquer toute la population à cet exercice de concertation », ajoute-t-il.

Rappelons que le but premier du regroupement Action Santé pour tous est de rassembler des représentants de chaque municipalité afin qu’ils puissent travailler ensemble pour trouver des idées et des solutions. Les participants ont d’ailleurs visionné une vidéo traitant des environnements favorables ainsi qu’un vidéo bilan d’Action Santé, que le regroupement a réalisé avec la collaboration de TVR7.

Conférences

Le chercheur Gédéon Verreault de la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire, a élaboré sur la pertinence d’un système local d’action en développement territorial, tandis que la nutritionniste Caroline Jean et Stéphane Talbot, ont sensibilisé les participants aux saines habitudes de vie, à l’activité physique et à l’obésité. « C’est très important que les gens comprennent qu’être actif ne veut pas dire être sportif, nuance Stéphane Talbot. L’activité physique se trouve partout et est accessible à tous pour un mode de vie sain ».

Un forum actif et interactif!

Notons qu’au courant de la journée, les participants ont pu prendre des pauses actives. De plus, une activité santé à l’extérieur était proposée. Tous les participants sont allés marcher avec plaisir dans le village de Portneuf-sur-Mer. Le but de cette journée était, d’une part d’offrir des conférences et de donner de l’information et matière à réflexion, mais également de faire bouger les gens et de les faire participer activement. À cet égard, la journée s’est terminée avec une activité interactive. L’activité Vos besoins et vos idées a permis aux participants d’inscrire sur des papiers des idées d’actions ou de solutions parmi quatre thématiques, soit l’environnement économique, politique, socio-culturel, et l’environnement physique. Les gens pouvaient inscrire une idée pour une seule municipalité ou pour la MRC au grand complet. C’est justement de ce côté que les gens se sont dirigés. « Cela démontre une grande ouverture d’esprit de la part de chaque municipalité pour travailler ensemble. Je suis très content suite à cette activité », mentionne François Gosselin, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC. Suite à cette activité, une présentation des priorisations du plan d’action a été faite. Et en terminant, un engagement des participants était proposé pour le regroupement Action Santé pour tous. En bref, on peut dire que le Forum Action Santé pour tous a été un réel succès et qu’à partir de maintenant, on ne peut qu’avancer!