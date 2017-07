Forestville – Ville relativement jeune ayant été incorporée en 1944, elle s’est développée au fil des années grâce à l’industrie forestière. À ce jour, l’industrie de Forestville est basée en partie sur ses PME ainsi que sur les nombreux services qui y sont offerts. Cet été, Forestville vibrera aux rythmes d’Hollywood alors qu’une série américaine en dix épisodes est tournée actuellement.

Secteur de la Baie-Verte

De grandes étendues de sable fin et une mer à perte de vue… voilà ce que vous offrent les plages de la Baie-Verte. On y a une vue imprenable sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Profitant d’une eau parmi les plus chaudes du littoral, la Baie-Verte est un site d’exception pour la baignade. Le calme et la sérénité de ce site sauront ravir les amants de la nature. Les lève-tôt pourront y voir des levers de soleil à couper le souffle et réputés parmi les plus beaux en Amérique selon des photographes de renom.

Situé dans une baie abritée des vents et adossé à une montagne, le Camping de la Baie-Verte se trouve à quelques dizaines de mètres du traversier reliant Forestville à Rimouski. Le site offre aux campeurs 32 terrains aménagés pouvant accueillir les véhicules récréatifs de toutes sortes de même que les tentes. Les amateurs de pêche pourront également taquiner la truite de mer à quelques endroits situés à proximité de ce secteur. La proximité du camping avec le centre-ville offre aux usagers tous les services nécessaires afin de passer un séjour agréable.

Voyez ce que la nature a de plus beau à offrir avec une randonnée dans les sentiers pédestres de la Baie-Verte. Ouvert de mai à octobre, ce réseau propose plus de sept kilomètres de sentiers et s’adresse autant aux randonneurs qu’aux adeptes de vélo de montagne.

À proximité, le réseau de la rivière Laval offre près de 15 kilomètres de magnifiques paysages le long de la rivière du même nom. Chutes, cascades et rapides vous feront apprécier la qualité du site.

Les sentiers pédestres vous feront profiter de panoramas exceptionnels par l’entremise de quelques belvédères.

Le refuge faunique de la baie Laval

Le refuge faunique de la baie Laval, situé à quelques kilomètres à l’est de Forestville, est un des rares endroits sur la Côte-Nord où se rencontre une si grande diversité d’oiseaux aquatiques.

On y trouve une héronnière et la plus importante colonie de mouettes tridactyles. Aussi, vous y découvrirez la plus grande cormorandière de la région. C’est également l’habitat de l’eider à duvet et d’autres espèces d’oiseaux nicheurs. Bien qu’il soit interdit de débarquer sur l’île proprement dite, vous pourrez vous en approcher aisément en kayak de mer.

Accéder facilement au fleuve par les plages de la Baie-Verte situées à proximité de l’île.

