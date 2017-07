Forestville se donne une allure hollywoodienne

Crédit photo : Journal Haute-Côte-Nord

Forestville profite de la frénésie entourant la production américaine dont l’apogée est prévue à la mi-août en exploitant au maximum le tournage de la série télévisée tirée du roman La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert.

Cet après-midi devant une cinquantaine de personnes, la mairesse de Forestville et les conseillers Yanick Bérubé et Guy Racine, ont procédé au dévoilement de la nouvelle image de marque de la ville. Logo modernisé, site Web revampé et nouveau compte Instagram, Forestville ne laisse rien au hasard afin de faire sa marque. Voilà la raison pour laquelle l’entrée ouest de la Ville se donne des airs de Hollywood avec l’installation de lettres géantes blanches de 8 pieds de hauteur sur le terrain adjacent au bureau d’accueil touristique.

« La venue de la production hollywoodienne dans notre municipalité nous offre d’ailleurs une belle occasion de mettre de l’avant cette nouvelle image de marque et de faire un petit clin d’oeil à tous ceux qui viendront nous visiter cet été et à la population de Forestville. Ainsi, en plus des lettres de style Hollywood, des oriflammes ont été installés aux 4 chemins et des électrostatiques se retrouvent dans la grande majorité des commerces de la Ville et arborent les nouvelles couleurs et la nouvelle typographie de la Ville » a expliqué la mairesse de Forestville.

Les élus ont d’ailleurs profité de cette tribune pour annoncer la tenue d’un concours qui se déroulera jusqu’au début septembre en lien avec ses fameuses lettres géantes. Tous ceux qui se feront prendre en photo aux abords des lettres géantes et qui publieront leur cliché sur le Facebook de la Ville de Forestville en mentionnant les hashtags #forestvilleqc #persylvam auront une chance de gagner une toile de l’artiste peintre Linda Isabelle, qui a pignon sur rue à Forestville, d’une valeur de 800$. La généreuse artiste peintre qui a offert gracieusement son œuvre dans le cadre de ce concours, a évoqué un fort sentiment d’appartenance envers sa ville d’adoption et s’est dit honorée de prendre part à sa façon à l’effervescence entourant Forestville actuellement.

« La démarche d’image de marque nous a amenés à positionner la devise de la Ville, Per Sylvam, qui signifie Par nos forêts. On trouvait important, malgré le fait que nous avons modernisé l’image de la Ville, de garder cet élément du passé qui fait partie intégrante de l’histoire de la Forestville. Toutefois, nous allons amener cette devise en 2017 en l’utilisant comme hashtag et en la mettant bien en évidence dans nos différents visuels, notamment en page d’accueil de notre nouveau site Web » a mentionné Madame Anctil en spécifiant toutefois que le nouveau logo proposait et la devise en latin et la devise en français.

Le tirage du gagnant se fera le 8 septembre en direct du Facebook de la Ville de Forestville.